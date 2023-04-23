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Простые способы удалить воск из подсвечника

Если вы любите ароматные свечи, то скорее всего у вас дома хранится несколько красивых подсвечников или стеклянных баночек с остатками воска. Выбрасывать их жалко, а удалить воск, чтобы найти им новое применение, никак не получается. "Рамблер" выяснил три способа, как сделать это легко и просто.

Простые способы удалить воск из подсвечника
© Unsplash.com

Удалить воск, фитиль и пригоревшую грязь из банки со свечой можно легко, если знать правильную технику.

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Способ №1: заморозить

Подготовьте использованную свечу, удалив излишки воска ножом для масла. В идеале вы должны выбрать свечу, которую уже сожгли до металлического основания фитиля. Отправьте пустой контейнер в морозильник на несколько часов или пока воск полностью не замерзнет.

Достаньте банку из морозилки и поставьте ее на ровную поверхность. Используйте нож или другой длинный металлический предмет, чтобы достать комки застывшего воска. Возможно, вам придется проткнуть воск ножом, чтобы вытащить его, или «разрезать» по окружности застывшего воскового диска. Если воск особенно не уступчив, дайте банке постоять несколько минут, пока стекло не станет комнатной температуры - так баночка не запотеет и не выскользнет из ваших рук.

Наконец, снимите металлическую основу фитиля, если он все еще там (они приклеены к дну с помощью сильного клея), и используйте мыло и воду, чтобы очистить банку от остатков воска.

Способ № 2: просто добавить кипяток

Налейте воду в небольшую кастрюлю или емкость, пригодную для использования в микроволновой печи. Затем осторожно налейте кипящую воду в контейнеры, убедившись, что она покрывает все участки, покрытые густым воском. Можно положить кухонное полотенце под банки на этом этапе, чтобы защитить столешницу.

Пусть кипяток поработает около десяти минут. Вы должны увидеть слой воска, формирующийся поверх воды - это сигнал, что можно переходить к следующему шагу. Снимите воск шумовкой или чем-то, что у вас есть под рукой, и выбросьте его в мусор. Слейте лишнюю воду в канализацию и выньте металлическую основу фитиля. Используйте немного мыла и воды, чтобы очистить любые остатки свечи.

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Способ № 3: используйте масло

Воск хорошо удаляет оливковое масло. Дело в том, что воск является гидрофобным веществом, поэтому нужно использовать растворители не на водной основе - те, которые хорошо взаимодействует с жирами. Например, оливковое масло - будучи липофильным, оно хорошо растворяется в липидах или жирах.

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