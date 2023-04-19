4 лайфхака против пыли в доме для самых ленивых

Совсем необязательно ежедневно уделять уборке несколько часов, чтобы не сталкиваться с пылью в доме. Подчас достаточно владеть несколькими лайфхаками, которые помогут раз и навсегда забыть о скоплениях пыли.
Вам не потребуются чудодейственные приборы – лишь подручные средства.
Подробнее о лайфхаках – в материале "Рамблера".
Кондиционер, а также система вентиляции помогает избавляться от пыли, буквально не вставая с кровати. Мощные потоки воздуха поднимут пыль с поверхностей, и очень скоро она окажется за пределами квартиры. Главное – не забывать чистить фильтры.
При открытом доступе воздуха постельное белье становится чище. А вот если тщательно заправлять влажную постель, а затем накрывать ее покрывалом, это лишь поспособствует размножению пылевых клещей.
После уборки натрите поверхности специальным полиролем. Это поможет сократить количество пыли, оседающей на поверхностях, а значит, сэкономит ваше время на уборку в будущем.
Такая кисть идеально подойдет для того, чтобы очистить от пыли любимые сувениры и украшения интерьера. При помощи кисти эти предметы вы очистите гораздо быстрее, чем если бы делали это тряпкой.