10 советов для эффективной и быстрой уборки в доме

Иногда времени на уборку просто нет, а гости вот-вот нагрянут.

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Да и весь заслуженный выходной проводить с тряпкой в руках не особо хочется.

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К счастью, уборка может быть скоростной — берите 10 идей на вооружение!

Придерживайтесь одной схемы

Большую часть времени затяжной уборки съедает лишняя суета. Чтобы этого не происходило, подберите оптимальную схему перемещения по дому и придерживайтесь ее каждый раз. Убирайте комнаты по очереди, одну за другой, без метаний и попыток охватить все и сразу. Вскоре уборка дойдет до автоматизма, вам даже не придется задумываться, за что хвататься дальше. Советуем начинать с кухни — как правило, навести в ней порядок сложнее всего, а покончить с этим само по себе награда и прекрасная мотивация для продолжения праздника чистоты!

Вещи без места — по контейнерам

Прежде всего при быстрой уборке дома вы должны устранить не загрязнения, а беспорядок. Это куда проще, если у каждой вещи есть свое место. Пользуйтесь коробками, корзинами, контейнерами — не все должно красоваться на открытых полках, части вещей отлично подойдет уголок в кладовке, главное, чтобы вы знали, где что припрятано, на случай надобности.

Не экономьте на инструментах

Вы можете значительно ускорить уборку, вложившись в качественные инструменты и средства. Если мощный пылесос могут себе позволить не все, то приобрести набор салфеток из микрофибры точно не проблема. Моющие средства тоже имеют огромное значение, экономия на них может сделать уборку затяжной и неэффективной.

Разделите уборку на этапы, а не комнаты

Протираете пыль — протирайте во всех помещениях, не прерываясь на другие задачи. Моете полы — мойте везде. Этот принцип актуален для любого этапа уборки. Так вы будете меньше отвлекаться, а нужные средства всегда будут под рукой. К тому же в случае с мокрой уборкой так гораздо удобнее: вместо ожидания, пока высохнет пол, вы без промедления приступите к следующему этапу в комнате, с которой начинали.

Избавьтесь от хлама

Вместо того чтобы прятать по укромным уголкам бесполезные вещи и передвигать мусор с места на место, избавьтесь от хлама на начальном этапе уборки, пока вы не устали и не прошел азарт. Пройдите по комнатам с мешком для мусора. Может быть, эти старые журналы уже достаточно пылятся без дела и наконец заслужили отправиться в утиль? Как и треснутая кружка, которую в прошлый раз было жалко выбросить. Если нужны идеи — посмотрите наш список из 30 вещей, которые нужно выселить из дома. Уверены, он вас вдохновит!

Носите все средства с собой

Отличная идея для экономии времени — носить все средства с собой. Предлагаем завести для этой цели специальное ведро, в нем же можно хранить всю бытовую химию. Наверняка вы видели такое в фильмах, только у профессиональных уборщиков это чаще не ведерко, а целая тележка. Суть в том, что вам не придется бегать за нужной бутылкой или спреем и все необходимое постоянно будет под рукой. Для эффективной уборки достаточно универсального средства для любых поверхностей и средства для стекол и зеркал. Для кухни — чего-то, помогающего избавиться от жирного налета, а для ванной — средства против известкового налета.

Сосредоточьтесь и установите таймер

Не отвлекаться и поддерживать быстрый темп хорошо помогают таймеры. Причем для этой цели не обязательно засекать время классическим способом и ставить раздражающие будильники. Попробуйте совместить приятное с полезным — включить любимый музыкальный альбом и постараться покончить с уборкой до того, как затихнет последний трек. Можно еще послушать развлекательный подкаст, чтобы не погрузиться в глубокие раздумья в неподходящий момент.

Протирайте пыль до уборки пылесосом

Если в планах протереть пыль с поверхностей и пропылесосить, сделайте это именно в таком порядке. Принцип кажется очевидным, но главное — взять его за правило. Иногда кажется, что важнее убрать «основную» грязь, а если останется время, уже протереть пыль. Смысла в этом мало, ведь она осядет на чистый пол, и результаты уборки будут не самыми эффектными. Если в доме есть увлажнитель воздуха, лучше включить его за несколько часов до, а не сразу после уборки. Влага способствует осаждению пыли.

Правило одной минуты

Зная, что вам предстоит наведение порядка, постарайтесь внести посильный вклад в уборку заранее. Да и вообще, это хорошая привычка на все случаи жизни. Если дело занимает всего минуту, сделайте его сразу. Сполоснуть кружку или тарелку куда проще, чем отмывать горы посуды. А отмыть свежее пятно проще, чем отдраить застарелую грязь. Приучите себя делать мелочи сразу — и вскоре заметите, насколько уменьшился фронт работ.

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