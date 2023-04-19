7 продуктов, которые нельзя давать кошкам

Далеко не все продукты, которые мы едим, полезны и безопасны для кошек.

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Проверьте, не кормите ли вы своего питомца чем-то вредным для его здоровья.

Если вы хотите, чтобы ваш кот или ваша кошка прожили долгую и здоровую жизнь, то не давайте им эти продукты.

Молоко. Некоторые кошки могут иметь непереносимость лактозы. Поэтому после употребления молока у них возникнет рвота, тошнота, диарея. А если кошка будет пить молоко часто, то это приведёт к ожирению.

Сырая рыба. В такой рыбе могут быть бактерии Salmonella или Listeria. Они приводят к диарее, рвоте, апатии, потере аппетита и пр. Подобная рыба может быть заражена паразитами или способствовать разрушению витамина В1 в организме.

Шоколад и кофеин. Даже при употреблении небольшого количества кофеина у кошки могут возникнуть проблемы с сердцем, беспокойство, тревога, рвота, диарея, судороги. В состав шоколада входит теобромин, который ядовит для кошек.

Чеснок и лук. Токсичны для кошек они из-за сульфоксидов и сульфидов в их составе. А ещё лук с чесноком могут привести к раздражению желудочно-кишечного тракта.

Сосиски и колбаса. Из-за большого количества соли они могут вызвать у кошки проблемы с почками и обезвоживание. В состав некоторых видов колбасы входят особые вещества, вызывающие аллергические реакции и проблемы с пищеварением.

Изюм и виноград. Эти продукты приводят к рвоте, отравлению, а в худшем случае - к болезням почек у котов. Ещё они высококалорийны и содержат много сахара.