$81.60-0.0389.57-0.09
1 час назад

Как защитить деревья в саду от весенних заморозков

Вечерняя Москва

Весенние заморозки – одна из больших проблем для садоводов. Если вовремя не принять меры, то можно не дождаться хорошего урожая. Специалисты отдела по защите растений филиала Россельхозцентра по Ленинградской, Мурманской областям и Республике Карелия дали советы садоводам, как защитить плодовые деревья с кустарниками.

Как защитить деревья в саду от весенних заморозков
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперты отмечают, что при прогнозах ночных температур в районе плюс двух градусов, необходимо принять меры, чтобы уберечь деревья в саду и сгладить резкие перепады температуры.

Профилактические меры борьбы с заморозками включают в себя правильный выбор растений и их грамотное расположение на участке с учетом особенностей местности и микроклимата.

В период заморозком нужно обеспечить обогрев растений. Для создания укрытий применяются прозрачные для света, молочно-белые полимерные пленки. С их помощью можно укрыть плодовые деревья на карликовых подвоях и рано цветущие ягодные кустарники.

Снизить опасность заморозков для деревьев также поможет смещение фазы цветения. Для этого применяется побелка полимерами или известковым молоком.

Также садоводы часто прибегают к созданию дымовых завес при понижении температуры воздуха. Для этого используют хворост, торф, прелую солому, сучья, передает издание «Профиль».

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий