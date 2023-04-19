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Овощи, которые вырастут даже на подоконнике

Кто сказал, что грядка может быть только на даче?

Овощи, которые вырастут даже на подоконнике
© WomanHit.ru

Не все могут позволить себе отдых на даче, а кто-то просто не любит менять летние вечера в уютной квартирке на загородную жизнь на природе. Но кто сказал, что вы не можете создать небольшую грядку у себя на подоконнике в мегаполисе? Мы подскажем, какие овощи порадуют вас быстрым ростом и легким уходом.

Перец

Речь идет об остром перчике. Согласитесь, такой овощ не только пригодится в ваших блюдах, но и будет радовать глаз на подоконнике своим симпатичным внешним видом. Кроме того, кустики перца такие маленькие, что не займут много места. Главное, поддерживать температуру на уровне 26 градусов. Выбирайте сорта, подходящие для домашнего выращивания, и уже совсем скоро сможете угощать гостей пикантными блюдами.

Листовой салат

Суперполезный ингредиент для любого свежего овощного салата. Вы можете выбрать практически любой сорт, он довольно быстро взойдет на вашем окне с видом на шоссе. Важно помнить, что салат любит солнце, а потому выбирайте окно на солнечной стороне. Примерно раз в неделю не забывайте опрыскивать листья салата водой, при этом воду в горшок нужно подливать раз в три дня.

Базилик

Эта вкуснейшая трава тоже не против поселиться на вашем подоконнике. Как и салат, она любит греться на солнышке. Да и тепло для выращивания базилика обязательно, если вы знаете, что ночь будет холодной, лучше на это время уберите горшок с травой с подоконника, иначе трава можете перемерзнуть и рост замедлится. Кстати, выращивать базилик вы можете и зимой, однако потребуется дополнительный подогрев.

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