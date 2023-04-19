Духовка помогает реализовать многие кулинарные фантазии. К сожалению, при частом использовании она быстро загрязняется, а очистить решетку духовки от нагара и жира — довольно сложная и неприятная задача.
Блогер @Onaznaett поделилась способом, благодаря которому вы сможете быстро и эффективно очистить решетку от грязи.
Чтобы очистить решетку, вытащите ее из духовки. Возьмите небольшой кусок кухонной фольги и сожмите его. Несколько раз пройдитесь фольгой по сухой решетке.
Подробнее о том, как очистить решетку, смотрите в видео.
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