Духовка помогает реализовать многие кулинарные фантазии. К сожалению, при частом использовании она быстро загрязняется, а очистить решетку духовки от нагара и жира — довольно сложная и неприятная задача.

Блогер @Onaznaett поделилась способом, благодаря которому вы сможете быстро и эффективно очистить решетку от грязи.

Чтобы очистить решетку, вытащите ее из духовки. Возьмите небольшой кусок кухонной фольги и сожмите его. Несколько раз пройдитесь фольгой по сухой решетке.

Подробнее о том, как очистить решетку, смотрите в видео.