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К каким вещам нельзя добавлять кондиционер при стирке

Многие хозяйки не мыслят жизни без кондиционера для белья. И неспроста: это чудо-средство смягчает воздействие жесткой воды на вещи, делает их ароматными и снимает статическое электричество.

К каким вещам нельзя добавлять кондиционер при стирке
© Unsplash

Однако существует вещи, с которыми кондиционер использовать не стоит.

Подробнее об этих вещах – в материале "Рамблера".

Шерсть и кашемир

Во время ополаскивания кондиционером шерстяные и кашемировые вещи теряют структуру и свойство сохранять тепло – иными словами, они хуже согревают. Кроме того, с шерстяных тканей кондиционер плохо выполаскивается, из-за чего они становятся липкими на ощупь.

Купальники

Как правило, купальники изготавливают из эластичных синтетических материалов. Они обладают способностью быстро высыхать, поскольку не впитывают много воды. Однако если постирать купальники с кондиционером для белья, это может привести к тому, что купальные костюмы будут впитывать больше влаги, дольше высыхать и приобретать неприятный запах.

Льняное постельное белье

Лен "дышит" и впитывает влагу за счет пространства между льняными волокнами. Кондиционер, в свою очередь, заполняет это пространство, тем самым лишая лен его уникальных свойств.

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Махровые полотенца

Кондиционер для белья обволакивает каждое волокно махровой ткани. Это приводит к тому, что полотенца начинают гораздо хуже впитывать влагу. Учитывая то, что это ключевое свойство полотенец, после такой стирки вам придется их выбросить.

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