Гербициды для защиты сои от сорняков

Медленный начальный рост и большое расстояние между рядами сои создают идеальные условия для роста и развития сорняков, а среди них, такие как амброзия, быстро вырастают выше сои, перехватывая фотосинтетически активную радиацию.

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Критический период, когда соя должна быть надежно защищена от сорняков, не является статичным и зависит от нескольких факторов, в том числе времени появления сорняков по отношению к урожаю, плотности и типа прорастающих сорняков на поле – период может составлять от 9 до 14 дней после появления всходов сои или даже до 6 недель.

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Успешная борьба с сорняками на сое начинается заранее – с полевой разведки и определения видов присутствующих сорных растений для выбора гербицидов с соответствующим режимом действия. После определения целевых видов сорняков следует рассмотреть селективность гербицида, чтобы не нанести вреда самим растениям сои. Селективность особенно важна при использовании довсходовых гербицидов, на которые возлагается основная задача по защите сои. Послевсходовыми гербицидами, как правило, проводится коррекция сорняков, оставшихся после довсходовой очистки поля.

Выращивание сои всегда лучше начинать с чистых полей. Существующие старые сорняки удаляются перед посевом с помощью одобренного продукта глифосата.

Мелкая обработка почвы за несколько дней до посева сои рекомендована в качестве механического контроля. Это не только позволяет уменьшить популяцию сорняков, но и способствует более быстрому прогреву почвы и, следовательно, благоприятствует всхожести основной культуры. Температуры почвы выше восьми-десяти градусов Цельсия способствует прорастанию сои, а при посеве следует позаботиться о достаточной глубине заделки не менее трех или четырех, а лучше пяти сантиметров и закрытой посевной борозде, чтобы обеспечить совместимость при использовании почвенных гербицидов.

Прикатывание после посева также полезно для повышения гербицидной эффективности. Если применяете валик, довсходовую обработку следует проводить после валика. Прикатывание после применения средств защиты растений разрушит гербицидную пленку.

Как говорилось выше, довсходовые гербициды составляют основу защиту сои от сорняков. Верхние нормы внесения относятся к глинистым и/или богатым гумусом почвам (суглинкам, глинистым суглинкам) или применяются в более засушливых регионах, меньшие нормы внесения относятся к легким почвам или более влажным регионам.

Помните, что поскольку соевые бобы чувствительны к остаткам атразина, нужно позаботиться о том, чтобы за год до посева соевых бобов перенос гербицидов не повлиял на их укоренение. Также нужно помнить, что определенные сорта сои могут различаться по своей чувствительности к определенным гербицидам, этот момент уточняйте при покупке семян.

Примеры довсходовых гербицидов для сои

Глифосат - широко известный и эффективный гербицид, который борется как с широколиственными, так и с травянистыми сорняками, но у некоторых популяций сорняков выработалась устойчивость к нему. Другие гербициды, такие как дикамба и 2,4-Д, были разработаны специально для борьбы с устойчивыми к глифосату сорняками.

Метрибузин - селективный и системный гербицид, который борется с сорняками, ингибируя фотосинтез. Входит в состав многих премиксов.

Сульфентразон, как и другие гербициды, ингибирующие PPO, включая сафлуфенацил, флумиоксазин, очень эффективны для борьбы с видами Amaranthus, но при высоких концентрациях, в условиях похолодания и дождей могут вызвать некротические поражения гипокотиля сои вблизи поверхности почвы и красноватые пятна или повреждения на гипокотиле и/или семядолях. Повреждения гипокотиля не всегда приводят к гибели молодых растений сои, но могут создать зону ослабленной ткани, что приведет к поломке стеблей во время дождя или сильного ветра. Сульфентразон встречается в премиксах с S-метолахлором, хлоримурон-этилом, метрибузином.

Флумиоксазин является ингибитором PPO, в премиксах может быть с пироксасульфоном, хлоримуроном, метрибузином.

Флуфенацет – относительно новый гербицид с отличным экотоксикологическим профилем, принадлежащий к семейству оксиацетамидов, для довсходовой борьбы с травянистыми и некоторыми широколистными сорняками. Для полной борьбы с сорняками продукт сочетается с метрибузином.

Диметенамид-П – гербицид, применяемый к почве, встречается в премиксах с пендиметалином.

Пендиметалин обеспечивает эффективный контроль злаковых и широколистных сорняков на сое, входит в премиксы с имазетапиром.

Кломазон называют «отбеливающим» или обесцвечивающим гербицидом, который ингибирует синтез растительного пигмента, что приводит к хлорозу и/или обесцвечиванию вегетативной ткани сорных растений.

Пропизохлор – селективный высокоэффективный почвенный гербицид.