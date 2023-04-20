Не забудьте взять на пикник: 7 простых средств от комаров

Эти способы работают не хуже химических репеллентов.

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Солнышко пригревает, на деревья распустились нежные зеленые листочки, а впереди длинный майские выходные. Значит, пора отправляться на шашлыки и посетить дачу. Правда, есть риск, что компанию вам решат составить назойливые комары. Избавиться от них можно с помощью спреев или спиралей, но, если вам по душе более натуральные способы, воспользуйтесь проверенными методами, известными еще нашим бабушкам.

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Можжевельник

Это отличный способ избавиться от комаров, если вы решили посидеть вечером у костра. Просто подкидывайте в огонь несколько веточек растения раз в час, комары не выносят его запаха. Еще один вариант — капнуть масло можжевельника на камни костровища.

Ванилин

Важно не путать ванилин и ванильный сахар. Второй в борьбе с комарами совершенно бесполезен. Приобретите пакетик ванилина и смешайте его с детским кремом, нанесите на открытые участки кожи. Комары и мошки не будут подлетать к вам. Можно добавить масло ванили на камни или поджечь целый стручок на металлической крышке от консервов.

Что-то кислое

Кислоту комары не выносят, поэтому для защиты от укусов достаточно нанести на открытые участки тела смесь воды с лимонным соком или уксусом. Специфический запах вы вскоре перестанете ощущать, а для насекомых от будет отталкивающим на протяжении нескольких часов.

Герань

Этот естественный репеллент можно рассадить недалеко от беседки, костра, поставить горшочек с геранью на крыльцо, а масло герани добавить в аромалампу и поставить ее на стол во время вечерних посиделок на улице. Комары постараются не приближаться к месту с этими цветами.

Чеснок

Не самый приятный, но очень действенный способ. Раздавите 5—7 зубчиков чеснова, залейте горячей водой и дайте остыть. Затем переместите смесь в пульверизатор и обработайте беседку или крыльцо.

Гвоздика

Бутоны гвоздики можно использовать в качестве спрея: для этого их настаивают в любом одеколоне и наносят на кожу. Можно залить гвоздику водой и опрыскать беседку. А в дополнение поставьте на стол разрезанный апельсин, в мякоть которого воткните 7—10 бутонов гвоздики.

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