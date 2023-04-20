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Дизайнер Илья Сологубовский рассказал, как обновить дом к лету с помощью текстиля

Руководитель салона-ателье F.T. by Buro All Textile отметил, что можно разбавить интерьер яркими красками с помощью текстиля.

Как обновить дом к лету с помощью текстиля
© runews24.ru

По словам дизайнера Ильи Сологубовского, нужно поменять шторы на более лёгкие и воздушные ткани. Материал должен пропускать свет.

Также можно поменять чехлы на декоративных подушках. Следует выбрать яркие и необычные принты, орнаменты. В тренде сейчас и «лохматый» край из распущенной нити, пишет myDecor.

Оттенки и цвета текстиля должны быть в классическом монохроме, эффекта свежести можно добиться добавлением в градиенты дополнительного цвета.

Стоит в доме заменить и ковёр. Его нужно приобрести в летних и облегчённых материалах.

Дом следует украсить живые цветами, которые придадут не только приятных оттенков, но и аромата.

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