Как не разориться на новой крыше: рабочие советы, которые помогут сэкономить

Когда наступает строительный сезон и встает вопрос о капитальном ремонте дачи (загородного дома) или просто об отделочных работах, те, кому не терпится взяться за дело, не знают, за что хвататься в первую очередь. Одни в голове уже нарисовали идеальные чертежи, которые теперь непонятно, как воплотить в жизнь, другие только от одной мысли, во сколько им обойдется строительство, берутся за сердце. Чтобы решить головную боль последних, рассказываем, как сэкономить на кровле дома, в материале «Рамблера».
Стоимость проекта — один из основных моментов, который обязательно учитывается в процессе проектирования. Если его разработали профессионалы, то вариантов сэкономить остается не так много, так как специалист использует технические решения и материалы, которые ему кажутся целесообразными. Однако возможность снизить стоимость строительства все-таки есть.
Алексей Галимов отмечает, что чрезмерная экономия на технических решениях, материалах и работе приводит к тому, что кровля прослужит намного меньше, чем вы рассчитываете, и в скором времени ее нужно будет полностью менять. Однако уберечь себя от ненужных расходов можно еще на этапе проектирования.
Генеральный директор ДЗМ подчеркивает, что стоимость кровельного материала составляет от 20 до 40% сметы на крышу, поэтому к его выбору стоит подойти серьезно. Эксперт советует присмотреться к таким материалам, как традиционный шифер (надежен), металлочерепица (легко монтируется, не ограничена в цветовых решениях) и профлист (срок службы более 50 лет, способен выдерживать высокие нагрузки).
«Еще один момент: если действительно хотите сэкономить, не стоит приобретать кровельный материал в строительных гипермаркетах. Торговая наценка в них достигает 200%. Базы стройматериалов, на которых оформляют заказ строительные компании, независимые бригады и мастера, — вот самый экономичный способ закупки», — подытоживает Алексей Галимов.