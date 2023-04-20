Как не разориться на новой крыше: рабочие советы, которые помогут сэкономить

Когда наступает строительный сезон и встает вопрос о капитальном ремонте дачи (загородного дома) или просто об отделочных работах, те, кому не терпится взяться за дело, не знают, за что хвататься в первую очередь. Одни в голове уже нарисовали идеальные чертежи, которые теперь непонятно, как воплотить в жизнь, другие только от одной мысли, во сколько им обойдется строительство, берутся за сердце. Чтобы решить головную боль последних, рассказываем, как сэкономить на кровле дома, в материале «Рамблера».

Стоимость проекта — один из основных моментов, который обязательно учитывается в процессе проектирования. Если его разработали профессионалы, то вариантов сэкономить остается не так много, так как специалист использует технические решения и материалы, которые ему кажутся целесообразными. Однако возможность снизить стоимость строительства все-таки есть.

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«Избегайте мнимой экономии. Используемые материалы и технические решения должны быть надежными и безопасными, поэтому не стоит приобретать некондиционные пиломатериалы, уменьшать сечение деталей несущих конструкций, увеличивать шаг обрешетки, использовать материалы сомнительного происхождения, а также не пригодные для строительства кровли». Алексей Галимов Генеральный директор Деденевского завода металлоизделий

Алексей Галимов отмечает, что чрезмерная экономия на технических решениях, материалах и работе приводит к тому, что кровля прослужит намного меньше, чем вы рассчитываете, и в скором времени ее нужно будет полностью менять. Однако уберечь себя от ненужных расходов можно еще на этапе проектирования.

«Правило — чем проще, тем дешевле — действует безотказно. Не нужно без необходимости усложнять конструкцию, если вы стремитесь снизить затраты. Различные башенки, мансардные окна, изогнутые формы — все это приведет к увеличению стоимости проекта. Важную роль играет и конструкция. Наиболее дешевыми считаются простые односкатные и двухскатные кровли (в том числе мансардные), а вот многощипцовые, шатровые и вальмовые крыши из-за большого количества отходов обойдутся вам гораздо дороже. Скатов треугольной формы также лучше избегать, иначе перерасход кровельного материала будет неизбежен». Алексей Галимов Генеральный директор Деденевского завода металлоизделий

Генеральный директор ДЗМ подчеркивает, что стоимость кровельного материала составляет от 20 до 40% сметы на крышу, поэтому к его выбору стоит подойти серьезно. Эксперт советует присмотреться к таким материалам, как традиционный шифер (надежен), металлочерепица (легко монтируется, не ограничена в цветовых решениях) и профлист (срок службы более 50 лет, способен выдерживать высокие нагрузки).