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2 часа назад

Как не разориться на новой крыше: рабочие советы, которые помогут сэкономить

Мира Маркина
Алексей Галимовэксперт

Когда наступает строительный сезон и встает вопрос о капитальном ремонте дачи (загородного дома) или просто об отделочных работах, те, кому не терпится взяться за дело, не знают, за что хвататься в первую очередь. Одни в голове уже нарисовали идеальные чертежи, которые теперь непонятно, как воплотить в жизнь, другие только от одной мысли, во сколько им обойдется строительство, берутся за сердце. Чтобы решить головную боль последних, рассказываем, как сэкономить на кровле дома, в материале «Рамблера».

Как не разориться на новой крыше: рабочие советы, которые помогут сэкономить
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Стоимость проекта — один из основных моментов, который обязательно учитывается в процессе проектирования. Если его разработали профессионалы, то вариантов сэкономить остается не так много, так как специалист использует технические решения и материалы, которые ему кажутся целесообразными. Однако возможность снизить стоимость строительства все-таки есть.

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«Избегайте мнимой экономии. Используемые материалы и технические решения должны быть надежными и безопасными, поэтому не стоит приобретать некондиционные пиломатериалы, уменьшать сечение деталей несущих конструкций, увеличивать шаг обрешетки, использовать материалы сомнительного происхождения, а также не пригодные для строительства кровли».
Алексей Галимов
Алексей ГалимовГенеральный директор Деденевского завода металлоизделий

Алексей Галимов отмечает, что чрезмерная экономия на технических решениях, материалах и работе приводит к тому, что кровля прослужит намного меньше, чем вы рассчитываете, и в скором времени ее нужно будет полностью менять. Однако уберечь себя от ненужных расходов можно еще на этапе проектирования.

«Правило — чем проще, тем дешевле — действует безотказно. Не нужно без необходимости усложнять конструкцию, если вы стремитесь снизить затраты. Различные башенки, мансардные окна, изогнутые формы — все это приведет к увеличению стоимости проекта. Важную роль играет и конструкция. Наиболее дешевыми считаются простые односкатные и двухскатные кровли (в том числе мансардные), а вот многощипцовые, шатровые и вальмовые крыши из-за большого количества отходов обойдутся вам гораздо дороже. Скатов треугольной формы также лучше избегать, иначе перерасход кровельного материала будет неизбежен».
Алексей Галимов
Алексей ГалимовГенеральный директор Деденевского завода металлоизделий

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Генеральный директор ДЗМ подчеркивает, что стоимость кровельного материала составляет от 20 до 40% сметы на крышу, поэтому к его выбору стоит подойти серьезно. Эксперт советует присмотреться к таким материалам, как традиционный шифер (надежен), металлочерепица (легко монтируется, не ограничена в цветовых решениях) и профлист (срок службы более 50 лет, способен выдерживать высокие нагрузки).

«Еще один момент: если действительно хотите сэкономить, не стоит приобретать кровельный материал в строительных гипермаркетах. Торговая наценка в них достигает 200%. Базы стройматериалов, на которых оформляют заказ строительные компании, независимые бригады и мастера, — вот самый экономичный способ закупки», — подытоживает Алексей Галимов.

Дом и сад,
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