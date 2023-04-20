Что делать, чтобы рассада не вытягивалась: причины и как это исправить

Все меньше дней остается до высадки рассады в открытый грунт или теплицы. Пышные, крепкие сеянцы радуют глаз и обещают хороший урожай. А чтобы рассада не вытягивалась, нужно кое-что знать и вовремя предпринимать меры.

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«Рамблер» рассказывает, что нужно делать, чтобы рассада не вытягивалась, а росла здоровой и уверенной.

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Вытянувшаяся рассада хуже приживается при пересадке, растения медленнее развиваются и позже начинают плодоносить, чаще болеют. Поэтому вытягиванию рассады нужно препятствовать всеми силами.

Из-за чего рассада вытягивается

Недостаток света

Первая и самая логичная причина. Когда растению не хватает света, оно к нему тянется изо всех сил. А в результате мы получаем тонкую вытянувшуюся шейку и слабо развитые листочки. Что с этим делать? Во-первых, не сеять семена в феврале. Помните, что, как правило, в открытый грунт рассада высаживается через 50 дней после всходов. Рассчитайте приблизительно, в какие сроки вы обычно сажаете рассаду и посмотрите по календарю, когда лучше сеять семена. Для большинства культур оптимальным временем считается март-начало апреля, когда солнечных дней становится значительно больше, чем в феврале. Но кроме естественного света, рассаде нужно обеспечить дополнительное освещение. Причем фитолампу нужно размещать на высоте 15-20 сантимеров над рассадой и поднимать по мере роста растений.

Частые посадки

У некоторых растений семена настолько маленькие, что просто невозможно их посеять на нормальном расстоянии друг от друга. Им становится тесно и начинают бороться друг с другом за свет и питание. Если семена достаточно крупные, аккуратно раскладывайте их по поверхности почвы на расстоянии 3-4 сантиметра друг от друга руками или же влажной зубочисткой. Если семена мелкие, их можно смешать с песком, и посеять таким образом. Если вы видите, что рассада взошла довольно дружно и растет пышно, пикируйте в отдельные горшочки, не дожидайтесь, пока она перерастет.

Высокая температура

Чем выше температура в помещении, где растет рассада, тем сильнее она тянется к свету. Идеальная температура для рассады около 16 градусов. Если есть возможность вынести на рассаду на террасу или балкон, то сделайте это немедленно. А ближе к высадке в открытый грунт, начинайте закалять рассаду. Для этого выносите ее на свежий воздух, постепенно приучая к условиям открытого грунта.

Чрезмерный полив

Если в грунте будет застаиваться вода, рассада будет вытягиваться и слабеть. Следите, чтобы поверхность была умеренно влажной. Кстати, если листочки вянут, это может быть не от недостатка влаги, а от избыточного солнца. Если рассада стоит на южном подоконнике, притеняйте ее в полдень.

Несбалансированные подкормки

В целом правило такое – лучше недокормить, чем перекормить. Если рассада отлично выглядит и бодро растет, значит в дополнительных подкормках она не нуждается. Если рост замедлился, то удобрение вполне можно внести.

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Что делать, если рассада начала вытягиваться

Оцените условия, в которых содержится рассада, и действуйте по ситуации:

Снизьте температуру,

Обеспечьте дополнительное освещение,

Сократите поливы,

Снизьте количество удобрений.

Это общие рекомендации. А теперь посмотрим, что можно сделать с конкретными культурами.

Огурцы

Пересаживаем в глубокие горшочки, слегка закручивая и заглубляя стебель. Старайтесь не разрушить ком земли. Не поливайте рассаду за три дня до пересадки, чтобы стебель стал помягче и не сломался.

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Капуста

У вытянувшейся капусты при пересадке можно подрезать корень на одну треть длины и заглубить сеянец до семядольных листочков. Если вытянутую рассаду сажаете сразу в грунт, то полив нужно прекратить за десять дней до высадки, а потом полить растения за пару часов.

Томаты

При пикировке нужно заглубить сеянцы до семядольных листочков. Обеспечьте растениями 12-часовой световой день.

Перцы

Не тяните с пикировкой перцев. Заглубляйте растения также до семядольных листочков. Не удобряйте. Убедитесь, то рассаде хватает света и не слишком жарко.