Когда сажать рассаду

Здоровая рассада — залог хорошего урожая. Поэтому так важно не только правильно ухаживать за саженцами во время домашнего выращивания, но и создать для молодых растений благоприятные условия в открытом грунте — чтобы они не перемерзли и получили все необходимые микроэлементы. Как сделать это грамотно и получить вкусные и полезные овощи и зелень летом — в материале «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Что такое рассада?

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Рассадой называют молодые растения, которые выращивают в домашних условиях для последующей пересадки в открытый грунт, теплицу или парник.

овощи: томаты, перцы, баклажаны и огурцы, белокачанную и цветную капусту, лук;

зелень: петрушку, базилик, мелиссу, салат;

цветы: петунию, бархатцы, настурцию, бальзамин. Рассадой выращивают:

В целом рассадой можно вырастить что угодно, даже картофель. В большинстве российских регионов это вынужденная мера, к которой приходится прибегать из-за погоды и частых заморозков даже во второй половине весны.

При разведении рассады важно учитывать качество семян, грунта и общие условия содержания саженцев как во время домашнего проращивания, так и после высадки в открытый грунт.

Основные правила при посеве семян на рассаду: не использовать просроченные, поврежденные или некачественные семена, на которых есть налет или плесень;

внимательно подбирать грунт отдельно для овощей и цветов;

не торопиться с высаживанием рассады в открытый грунт.

Как правильно выбрать время для посадки рассады

Время посадки рассады определяется по двум признакам:

вегетационный период конкретного растения;

климат региона, температура почвы.

Эксперт в области садоводства и огородничества, автор книги «Не просто огород. Как получать южный урожай на севере» Светлана Самойлова в беседе с «Лентой.ру» рассказывает, что при высадке рассады в первую очередь нужно ориентироваться именно на температуру почвы.

Если на глубине примерно 15 сантиметров (размер земляного кома рассады) земля прогреется до 12 градусов, то можно сажать перец, если в районе 9-10 градусов — пора сажать томаты, — Светлана Самойлова, эксперт в области садоводства и огородничества.

Измерить температуру можно специальным термометром для почвы или воды.

Почему важно выбрать правильное время для посадки рассады в открытый грунт

От правильного выбора времени для посадки рассады зависит не только количество, но и качество урожая.

Если вы слишком рано высадите рассаду, вы можете ее потерять в результате заморозков, и я ежегодно наблюдаю, как это происходит. Часто садоводы торопятся, не сверяются с прогнозом погоды, им кажется, «вот пара теплых дней наступила, и пора сажать». В итоге — слезы по поводу потерянной рассады, и приходится ее покупать, — Светлана Самойлова, эксперт в области садоводства и огородничества.

По словам специалиста, даже если преждевременно посаженные растения не замерзнут, они точно испытают шок от затяжных заморозков по ночам. В результате рост саженцев затормозится, урожай поспеет на две, а то и четыре недели позже.

Когда высаживать овощные культуры в 2023 году

При высадке в открытый грунт помимо погоды и температуры почвы следует учесть возраст рассады. Поэтому решение о переносе растений на постоянное место — в огород — принимается индивидуально. При посеве также можно ориентироваться на лунный календарь. В зависимости от фазы Луны определяются даты, благоприятные не только для высадки растений, но и для других садовых работ. Считается, что посаженные в этот период культуры вырастают сильными и плодородными.

Благоприятные дни для посадки рассады овощей по лунному календарю в 2023 году:

томаты, перец, кабачки, капуста, тыква — 20-26 апреля, 22-29 мая, 1-4 и 26-30 июня;

огурцы и лук — 20-26 апреля, 19-24 мая, 18-20 и 26-27 июня;

все корнеплоды (картофель, редис, морковь, свекла и пр.) — 7-10 и 17-18 мая, 5-6 и 14-18 июня.

Когда высаживать зелень в 2023 году

По словам Светланы Самойловой, при посеве зелени сразу в грунт в первую очередь нужно ориентироваться на погоду. Сеять можно, если заморозков в ближайшие две недели не ожидается. Обычно в северных регионах и средней полосе России это происходит не раньше мая.

При этом эксперт утверждает, что в случае с зеленью бояться морозов не нужно. Семена «чувствуют» предстоящие холода, и в случае наступающих заморозков они будут просто лежать в земле и взойдут лишь в благоприятное время.

петрушка, укроп, сельдерей, салат, шпинат и прочие — 20-26 апреля, 19-24 мая, 18-20 и 26-27 июня. Благоприятные дни для посадки рассады зелени по лунному календарю в 2023 году:

Когда высаживать цветы в 2023 году

Здесь, как и в случае с зеленью, Самойлова рекомендует ориентироваться на погоду.

Цветы мы тоже высаживаем только тогда, когда уже не ожидается заморозков и если ночами температура не опускается ниже плюс 6 градусов, — Светлана Самойлова, эксперт в области садоводства и огородничества.

Высаживать эти растения в открытый грунт специалист советует в начале мая. Причем, как и зелень, цветы могут почувствовать предстоящие холода — в таком случае они будут расти только тогда, когда им ничто не будет угрожать.

Благоприятные дни для посадки цветов по лунному календарю в 2023 году:

розы, многолетние, луковичные цветы — 20-26 апреля, 22-29 мая, 1-4 и 26-30 июня;

одно-двухлетние цветы, газонные и лекарственные травы, вьюны и лианы — 20-26 апреля, 19-24 мая, 18-20 и 26-27 июня;

лекарственные растения с корневищами типа валерианы и калгана — 7-10 и 17-18 мая, 5-6 и 14-18 июня.

Как выбрать грунт для посадки рассады

Грунт для рассады можно купить в садовом магазине или сделать самому, главное — земля должна соответствовать ряду требований.

насыщенный макро- и микроэлементами, а также полезной микрофлорой;

легкий, пористый и рыхлый, чтобы к корням растений поступал кислород;

водородный показатель почвы не должен превышать отметку 6,5-7;

чистый от токсинов, которыми земля загрязняется вблизи автотрасс и промышленных предприятий;

не содержащий компонентов, процесс разложения которых превышает температуру 30 градусов Цельсия. Каким должен быть грунт для рассады:

Я советую всегда делать свой грунт. У меня уже мой собственный просеянный компост, я его с осени просеиваю прямо в тачке, смешиваю с небольшим количеством золы и раскладываю в мешки. Мешки эти у меня находятся на промораживании — я оставляю их до новогодних каникул прямо у ворот на садовом участке, — Светлана Самойлова, эксперт в области садоводства и огородничества.

По словам эксперта, промораживание позволяет избежать появления болезней и вредителей. Если же использовать покупной грунт, то выбирать лучше средний по цене и обязательно добавлять в него золу, чтобы не допустить грибковых заболеваний.

Что касается емкости для проращивания семян — можно использовать как пластмассовые, так и торфяные горшки и ящики. Пластиковые емкости доступны, просты в использовании и вопреки стереотипам являются безвредными для растений. Торфяные горшки хороши тем, что не требуют пикировки — рассаду в открытый грунт можно помещать прямо в них. Пористые стенки позволяют рассаде дышать, кроме того, они не содержат болезнетворных примесей и организмов.

Керамические емкости тоже хороши, однако на подоконнике они занимают достаточно много места и при пересадке растений с длинными стержневым корнями могут их повредить.

Как ухаживать за рассадой

Рассада требует ухода и в период домашнего проращивания, и после высадки в открытый грунт. В домашних условиях, как и в огороде, саженцам необходимы вода, свет и питание.

Как правильно поливать рассаду

Грунт в контейнере с рассадой должен оставаться слегка влажным. Эксперты тематического портала «Сад и огород 24» советуют поливать из распылителя или лейки с душевой насадкой. Также можно поставить емкость с рассадой на поддон и поливать растения снизу — это стимулирует развитие разветвленной корневой системы.

Светлана Самойлова советует обязательно предусмотреть в горшках дренаж, чтобы в случае перелива лишняя влага не застаивалась, вызывая гниение корней.

В открытом грунте и теплице режим полива определяется индивидуально для каждого растения.

Как подобрать освещение для рассады

Если солнечного света из окна кажется мало, авторы портала «Сад и огород 24» рекомендуют использовать специальные фитолампы с фиолетово-розовым спектром свечения. Лампы накаливания в качестве подсветки рассматривать не стоит — они вырабатывают слишком много тепла и слишком мало света.

Из люминесцентных подойдут лампы с холодным спектром свечения. Для подсветки одного подоконника хватит одной такой лампы мощностью 30 ватт. Ее можно комбинировать с фитолампой, тогда обе они должны обладать мощностью по 18 ватт.

Как подкармливать рассаду

Что касается подкормок, я не советую так уж часто подкармливать рассаду. Свою рассаду я подкармливаю максимум один раз уже через две недели после пикировки. Использую гумат калия, уменьшив дозировку в три раза по сравнению с той, что на инструкции, — Светлана Самойлова, эксперт в области садоводства и огородничества.