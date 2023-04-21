Когда сажать рассаду

Здоровая рассада — залог хорошего урожая. Поэтому так важно не только правильно ухаживать за саженцами во время домашнего выращивания, но и создать для молодых растений благоприятные условия в открытом грунте — чтобы они не перемерзли и получили все необходимые микроэлементы. Как сделать это грамотно и получить вкусные и полезные овощи и зелень летом — в материале «Ленты.ру».
Рассадой называют молодые растения, которые выращивают в домашних условиях для последующей пересадки в открытый грунт, теплицу или парник.
В целом рассадой можно вырастить что угодно, даже картофель. В большинстве российских регионов это вынужденная мера, к которой приходится прибегать из-за погоды и частых заморозков даже во второй половине весны.
При разведении рассады важно учитывать качество семян, грунта и общие условия содержания саженцев как во время домашнего проращивания, так и после высадки в открытый грунт.
Время посадки рассады определяется по двум признакам:
Эксперт в области садоводства и огородничества, автор книги «Не просто огород. Как получать южный урожай на севере» Светлана Самойлова в беседе с «Лентой.ру» рассказывает, что при высадке рассады в первую очередь нужно ориентироваться именно на температуру почвы.
Если на глубине примерно 15 сантиметров (размер земляного кома рассады) земля прогреется до 12 градусов, то можно сажать перец, если в районе 9-10 градусов — пора сажать томаты, — Светлана Самойлова, эксперт в области садоводства и огородничества.
Измерить температуру можно специальным термометром для почвы или воды.
От правильного выбора времени для посадки рассады зависит не только количество, но и качество урожая.
Если вы слишком рано высадите рассаду, вы можете ее потерять в результате заморозков, и я ежегодно наблюдаю, как это происходит. Часто садоводы торопятся, не сверяются с прогнозом погоды, им кажется, «вот пара теплых дней наступила, и пора сажать». В итоге — слезы по поводу потерянной рассады, и приходится ее покупать, — Светлана Самойлова, эксперт в области садоводства и огородничества.
По словам специалиста, даже если преждевременно посаженные растения не замерзнут, они точно испытают шок от затяжных заморозков по ночам. В результате рост саженцев затормозится, урожай поспеет на две, а то и четыре недели позже.
При высадке в открытый грунт помимо погоды и температуры почвы следует учесть возраст рассады. Поэтому решение о переносе растений на постоянное место — в огород — принимается индивидуально. При посеве также можно ориентироваться на лунный календарь. В зависимости от фазы Луны определяются даты, благоприятные не только для высадки растений, но и для других садовых работ. Считается, что посаженные в этот период культуры вырастают сильными и плодородными.
Благоприятные дни для посадки рассады овощей по лунному календарю в 2023 году:
По словам Светланы Самойловой, при посеве зелени сразу в грунт в первую очередь нужно ориентироваться на погоду. Сеять можно, если заморозков в ближайшие две недели не ожидается. Обычно в северных регионах и средней полосе России это происходит не раньше мая.
При этом эксперт утверждает, что в случае с зеленью бояться морозов не нужно. Семена «чувствуют» предстоящие холода, и в случае наступающих заморозков они будут просто лежать в земле и взойдут лишь в благоприятное время.
Здесь, как и в случае с зеленью, Самойлова рекомендует ориентироваться на погоду.
Цветы мы тоже высаживаем только тогда, когда уже не ожидается заморозков и если ночами температура не опускается ниже плюс 6 градусов, — Светлана Самойлова, эксперт в области садоводства и огородничества.
Высаживать эти растения в открытый грунт специалист советует в начале мая. Причем, как и зелень, цветы могут почувствовать предстоящие холода — в таком случае они будут расти только тогда, когда им ничто не будет угрожать.
Благоприятные дни для посадки цветов по лунному календарю в 2023 году:
Грунт для рассады можно купить в садовом магазине или сделать самому, главное — земля должна соответствовать ряду требований.
Я советую всегда делать свой грунт. У меня уже мой собственный просеянный компост, я его с осени просеиваю прямо в тачке, смешиваю с небольшим количеством золы и раскладываю в мешки. Мешки эти у меня находятся на промораживании — я оставляю их до новогодних каникул прямо у ворот на садовом участке, — Светлана Самойлова, эксперт в области садоводства и огородничества.
По словам эксперта, промораживание позволяет избежать появления болезней и вредителей. Если же использовать покупной грунт, то выбирать лучше средний по цене и обязательно добавлять в него золу, чтобы не допустить грибковых заболеваний.
Что касается емкости для проращивания семян — можно использовать как пластмассовые, так и торфяные горшки и ящики. Пластиковые емкости доступны, просты в использовании и вопреки стереотипам являются безвредными для растений. Торфяные горшки хороши тем, что не требуют пикировки — рассаду в открытый грунт можно помещать прямо в них. Пористые стенки позволяют рассаде дышать, кроме того, они не содержат болезнетворных примесей и организмов.
Керамические емкости тоже хороши, однако на подоконнике они занимают достаточно много места и при пересадке растений с длинными стержневым корнями могут их повредить.
Рассада требует ухода и в период домашнего проращивания, и после высадки в открытый грунт. В домашних условиях, как и в огороде, саженцам необходимы вода, свет и питание.
Грунт в контейнере с рассадой должен оставаться слегка влажным. Эксперты тематического портала «Сад и огород 24» советуют поливать из распылителя или лейки с душевой насадкой. Также можно поставить емкость с рассадой на поддон и поливать растения снизу — это стимулирует развитие разветвленной корневой системы.
Светлана Самойлова советует обязательно предусмотреть в горшках дренаж, чтобы в случае перелива лишняя влага не застаивалась, вызывая гниение корней.
В открытом грунте и теплице режим полива определяется индивидуально для каждого растения.
Если солнечного света из окна кажется мало, авторы портала «Сад и огород 24» рекомендуют использовать специальные фитолампы с фиолетово-розовым спектром свечения. Лампы накаливания в качестве подсветки рассматривать не стоит — они вырабатывают слишком много тепла и слишком мало света.
Из люминесцентных подойдут лампы с холодным спектром свечения. Для подсветки одного подоконника хватит одной такой лампы мощностью 30 ватт. Ее можно комбинировать с фитолампой, тогда обе они должны обладать мощностью по 18 ватт.
Что касается подкормок, я не советую так уж часто подкармливать рассаду. Свою рассаду я подкармливаю максимум один раз уже через две недели после пикировки. Использую гумат калия, уменьшив дозировку в три раза по сравнению с той, что на инструкции, — Светлана Самойлова, эксперт в области садоводства и огородничества.
Таким образом, при правильном уходе за рассадой в домашних условиях и соблюдении правил высадки саженцев в открытый грунт можно получить хороший урожай даже в северных широтах и за неимением плодородных черноземных почв.