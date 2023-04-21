7 мифов о посудомоечных машинах

Специалисты Роскачества рассказали о главных мифах о посудомоечных машинах. Оказалось, многие хозяйки не знают основных нюансов.

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По словам экспертов, существует определенный способ загрузки посудомойки, о котором довольно многие не знают. С ним важно ознакомиться в руководстве пользователя. Там производители как раз и описывают все тонкости загрузки для конкретной модели.

Ещё один распространённый миф - ополаскивать посуду перед загрузкой. На самом деле если ее сначала ополоснуть, а потом положить в посудомойку, то средство будет менее эффективным. Убрать лишнюю еду можно вилкой или щеткой для посуды, а после грязную посуду можно сразу загружать в посудомойку.

Также эксперты подчеркнули, что посудомойку тоже нужно мыть. Например, важно вычищать пищу вокруг сифона и проводить более глубокую чистку несколько раз в год. Кроме того, не нужно использовать слишком много средства для мытья. Это не только пустая трата денег, а также и плохое очищение посуды. Средство может оставлять мутную пленку или пятна на стеклянной посуде.

Специалисты также считают, что не стоит запускать посудомойку ради трёх тарелок. Конечно, важно и не перегружать машину, так как есть вероятность, что посуда не промоется. Кроме того, нагрев воды считается одной из самых экологически затратных вещей. Поэтому о рекомендуемом объёме загрузки лучше прочитать в инструкции.

А еще не вся посуда подходит для посудомойки. Но есть много новых типов ножей и кастрюль, в маркировке которых написано, что мыть их в машине можно. Однако делать это каждый день не рекомендуется, так как это увеличивает ненужный износ инструментов и посуды.