7 идей, как украсить подоконник

Правильный декор сделает помещение еще уютнее.

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Простой способ сделать комнату или кухню более уютной и стильной — декорировать подоконник.

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Первое, что приходит на ум: расставить горшки с цветами, но можно выбрать более необычный и изысканный вариант.

Декор плиткой

Этот способ — настоящая находка для кухни. Керамическая плитка превратит подоконник в еще одну поверхность, на которую можно поставить горячие кастрюли или другую посуду. Отлично смотрится тандем плитки на подоконнике и кухонном фартуке, можно выбрать один и тот же материал или контрастные оттенки. На подоконнике ярко смотрится керамическая мозаика, а для экономии бюджета часто выкладывают подоконник осколками плитки, которая осталась после ремонта.

Барная стойка

На небольшой кухне подоконник, превращенный в барную стойку, экономить место. Его можно использовать в качестве обеденного стола. Для этого пространство у окна продлевают и расширяют, часто отделывают деревом. Главное, чтобы высота подоконника не была ниже 90 сантиметров, иначе сидеть за такой стойкой будет неудобно.

Предметы искусства

Этот вариант отлично смотрится в комнатах с панорамными или большими окнами, расставьте рядом или прямо на подоконнике небольшой мольберт с картиной, скульптуру. Естественный свет, падающий на предметы искусства, сделает эту зону невероятно стильной.

Библиотека

В кабинете или спальне подоконник можно использовать в качестве книжной полки. Главное, не просто сложить здесь любимые тома стопкой, а создать композицию: выберите стильную подставку для книг, установите небольшую лампу, рядом можно разместить кресло. Так организуется уютная зона, в которой можно будет провести много уютных часов с любимой историей.

Огород

Эта идея позволит использовать кухонный подоконник весьма практично: для этого нужно разместить на нем не декоративные цветы, а ароматные травы, которые вы будете использовать в готовке. Приобретите горшочки и многоярусные подставки для них, специальные лампы, высадите базилик, петрушку, мяту и мелиссу, орегано или тимьян. Подоконник будет смотреться уютно, а любимые блюда заиграют новыми красками.

Будуар

Подоконник в спальне отлично подойдет для бьюти-процедур и нанесения макияжа, здесь идеальное освещение. Подоконник можно расширить, установить на него зеркало с подсветкой, расставить косметику. Однако нужно помнить, что не все средства можно хранить в светлом месте. Зато стойка для украшений на окне смотрится завораживающе: металл на солнце будет сиять и играть солнечными зайчиками.

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