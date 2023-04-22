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5 часов назад

Стали известны предпочтения москвичей в посадках на дачах

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О предпочтениях москвичей в посадках на дачах в этом году «Мосленте» рассказали аналитики «СберМаркета». Стало известно, что с марта по апрель 2023 года больше всего столичные жители купили семян огурцов и укропа.

Стали известны предпочтения москвичей в посадках на дачах
Фото: МослентаМослента

«Выбирая огурцы для посадки, москвичи чаще всего останавливаются на сортах "Парижский корнишон" и "Конкурент" — на них приходится пятая часть от всех заказов семян огурцов. Среди лидеров оказался и сорт "Нежинский"», — рассказали в пресс-службе сервиса.

Кроме того, горожане выращивают на дачах помидоры. Самыми востребованными среди них стали сорта «Бычье сердце», «Алеша Попович» и «Белый налив». Популярны в этом году и семена редиса, а завершает рейтинг этого сезона петрушка.

Среди цветов жители столицы выбирают для посадок семена астры, гвоздики, шток-розы васильков и львиного зева, добавили в «СберМаркете».

Ранее основные источники опасности на даче, в том числе и смертельные, назвала ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

Дом и сад,Роспотребнадзор,
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