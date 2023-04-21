Что обязательно нужно посадить в огороде в конце апреля

"Обязательно нужно посеять два-три сорта редиса. Его можно поселить как в теплице, так и в открытом грунте. Конечно, следует посадить и зонтичный укроп, который потом можно добавить в малосольные огурцы для яркости вкуса", – заявила эксперт.