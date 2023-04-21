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Что обязательно нужно посадить в огороде в конце апреля

Начиная с 25 апреля в открытом грунте можно сеять более холодостойкие культуры, включая морковь, петрушку и черешковый сельдерей, сообщает News.ru со ссылкой на агронома Октябрину Ганичкину.

Что обязательно нужно посадить в огороде в конце апреля
© Сетевое издание m24.ru

"Обязательно нужно посеять два-три сорта редиса. Его можно поселить как в теплице, так и в открытом грунте. Конечно, следует посадить и зонтичный укроп, который потом можно добавить в малосольные огурцы для яркости вкуса", – заявила эксперт.

Ганичкина добавила, что в начале мая стоит посадить капусту. Она созреет в конце июня – начале июня. Кроме того, можно сеять огурцы, а также посадить в теплице рассаду и семена тыквы и кабачков.

"Работы у дачников много", – резюмировала агроном.

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