Мульчирование почвы своими руками: виды мульчи, как правильно использовать

Простой, но эффективный прием, который помогает растениям хорошо развиваться, – это мульчирование почвы. Для этого можно использовать разные материалы в зависимости от того, чего вы хотите добиться.

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«Рамблер» рассказывает, какие виды мульчи бывают и как правильно ее использовать.

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Зачем нужно мульчировать почву

Конечно, можно обойтись и без этого. Но те садоводы и огородники, которые однажды замульчировали грядки, продолжают это делать, правда уже не ради эксперимента, а потому то хорошо понимают, для чего это нужно. Вот что делает мульча:

Сохраняет влагу в почве,

Подавляет рост сорняков,

Защищает корни от перегрева и промерзания,

Создает благоприятные условия для развития полезных микроорганизмов в почве,

Позволяет снизить частоту поливов,

Украшает.

Какие существуют виды мульчи

В зависимости от материала, из которого сделана мульча, ее можно разделить на органическую и не органическую.

К органическим видам мульчи относятся:

Кора

Опилки

Щепа

Солома

Сосновые иголки

Скорлупа грецких орехов

Компост

Навоз

Скошенная трава

К неорганическим видам мульчи относятся

ПЭТ-пленка

Мраморная крошка

Гравий

Как правильно мульчировать почву

Чтобы мульча действительно работала, ее нужно насыпать очень толстым слоем – от 5 до 8 сантиметров, и по мере необходимости возобновлять слой.

Очень важно не мульчировать почву вплотную к растению, отступите от корневой шейки три сантиметра, чтобы предотвратить риск загнивания.

С компостом и навозом нужно быть осторожными и вносить только под те растения, которым нужно дополнительное питание. Причем их желательно смешивать с верхним слоем грунта, а сверху укладывать дополнительный слой мульчи.

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Чаще всего для мульчирования используются сосновая кора, щепа, иголки, опилки, они хорошо выглядят в приствольных кругах деревьев, пропускают воздух, сохраняют влагу и не дают разрастаться сорнякам.

Для клубники и малины в качестве мульчи чаще используют солому. Сено для этих целей не подходит, так как может содержать вызревшие семена сорных трав.

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Свежескошенную траву укладывают под ягодные кустарники и малину. Это можно повторять каждый раз после того, как вы покосите газон.

Грецкие орехи смотрятся красиво, хорошо работают, но могут привлекать грызунов.

ПЭТ-пленку используют ограниченно, например, для проращивания семян, чтобы дополнительно прогреть почву. Когда появятся всходы, пленку снимают.