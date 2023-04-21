Мульчирование почвы своими руками: виды мульчи, как правильно использовать

Простой, но эффективный прием, который помогает растениям хорошо развиваться, – это мульчирование почвы. Для этого можно использовать разные материалы в зависимости от того, чего вы хотите добиться.
«Рамблер» рассказывает, какие виды мульчи бывают и как правильно ее использовать.
Конечно, можно обойтись и без этого. Но те садоводы и огородники, которые однажды замульчировали грядки, продолжают это делать, правда уже не ради эксперимента, а потому то хорошо понимают, для чего это нужно. Вот что делает мульча:
В зависимости от материала, из которого сделана мульча, ее можно разделить на органическую и не органическую.
К органическим видам мульчи относятся:
К неорганическим видам мульчи относятся
Чтобы мульча действительно работала, ее нужно насыпать очень толстым слоем – от 5 до 8 сантиметров, и по мере необходимости возобновлять слой.
Очень важно не мульчировать почву вплотную к растению, отступите от корневой шейки три сантиметра, чтобы предотвратить риск загнивания.
С компостом и навозом нужно быть осторожными и вносить только под те растения, которым нужно дополнительное питание. Причем их желательно смешивать с верхним слоем грунта, а сверху укладывать дополнительный слой мульчи.
Чаще всего для мульчирования используются сосновая кора, щепа, иголки, опилки, они хорошо выглядят в приствольных кругах деревьев, пропускают воздух, сохраняют влагу и не дают разрастаться сорнякам.
Для клубники и малины в качестве мульчи чаще используют солому. Сено для этих целей не подходит, так как может содержать вызревшие семена сорных трав.
Свежескошенную траву укладывают под ягодные кустарники и малину. Это можно повторять каждый раз после того, как вы покосите газон.
Грецкие орехи смотрятся красиво, хорошо работают, но могут привлекать грызунов.
ПЭТ-пленку используют ограниченно, например, для проращивания семян, чтобы дополнительно прогреть почву. Когда появятся всходы, пленку снимают.
Гравий и мраморная крошка ценятся за их декоративные свойства, их еще используют в клумбах, но, если вы хотите, чтобы не прорастали сорняки, под мульчу стоит уложить геотекстиль.