Садовод показала способ вырастить газон с помощью туалетной бумаги

В TikTok-аккаунте Homespiff, специализирующемся на интерьерах и садоводстве, показали способ вырастить газон с помощью туалетной бумаги. На ролик обратило внимание издание The Sun.

В видеозаписи, набравшей около трех миллионов просмотров, садовод дала совет засеивать «плешивый» газон смесью размоченной туалетной бумаги и семян. Она смешала в ведре много семян, туалетную бумагу, размешала и намазала получившейся смесью места на газоне, где не хватало травы.

После, рассказала женщина, она ждала неделю для получения необходимого эффекта. «Через семь дней все сработало», — написала она, продемонстрировав проросшую сквозь остатки бумаги траву.