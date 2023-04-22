Прижились все: гениально простой способ размножения лаванды черенками

Я не могу сказать, слышала ли я что-нибудь о лаванде до того, как София Ротару спела песню о ней. Очень велика вероятность, что тогда о ней и узнала. Но точно тогда даже не представляла, как она выглядит. Ну, не было тогда интернета...
Впервые увидела её в 1994 году в Германии. На двери гостевой комнаты был прикреплен листочек полукартона, на принтере была напечатана рамочка, написано «Welcome Elena!», и ниже по диагонали приклеен маленький букетик из несколько веточек голубовато сиреневых цветочков, перевязанных тоненькой ленточкой с небольшим бантиком...
Мне это было не просто приятно, а удивило, и даже где-то шокировало, просто все это было сделано так гармонично, я имею ввиду размеры и форма рамочки, подобранный шрифт и его размер, расположение приветствия и этого букетика...
Я обернулась, встретилась с непонимающим взглядом немцев (им было непонятно, почему я так резко «тормознула» перед дверью), и неожиданно вырвалось: «Лаванда?» Они заулыбались — «Ja, ja! Das ist Lavendel!»
После того, как я бросила свою сумку в гостевую, меня повели в сад и я впервые увидела как она выглядит. Я провела рукой по макушкам кустиков и меня окутало облако чудесного аромата… Подумала, что если когда-нибудь у меня будет сад — там обязательно будет лаванда.
Сняла, когда заезжала к ним в гости в 2007 году. У них лаванда вдоль дорожки к дому посажена, и там же светильники, которые реагируют на движение в темное время суток. К сожалению, в тот приезд лаванда уже отцветала.
Так я познакомилась с лавандой. До сих пор не понимаю, как я ее опознала, ведь в песне поется о горной лаванде, и мне мыслилось, что это что-то вроде эдельвейса...
Листочек с букетиком, давно засохшим, долго висел у меня над столом в фотолаборатории, потом упал, и я увидела высыпавшиеся несколько семечек. Вырастила, и много лет у меня росла лаванда из этого букетика на не застекленной лоджии в балконных ящиках. Пропала, когда лоджию застеклила.
И первое растение, которое у меня появилось, когда я приобрела дачу — это была лаванда. Я не знала, какой сад я хочу, что в нем будет, но лаванда — обязательно!
Была у меня и белая лаванда. Покупала по 10 и по 20 пакетиков (по 5 семечек в пакете) — ничего не всходило (а по стоимости суммарно выходило как какой-нибудь экзот в С1-С2 купить). Как-то в Финляндии семена купила, там было 50 шт., взошли не все, конечно, но были всходы.
Цвела, но зиму не выдержала. Я решила больше не пытаться, в конце концов, лаванда должна быть лавандового цвета...
Из зимы лаванда выходит серебристого цвета.
Свежие приросты отличаются по цвету, они ближе к зеленому.
Помимо одиночных посадок, у меня местами (пока) лаванда идет бордюром.
В марте, когда еще не сошел снег, видно, что лаванда дышит...
Фото лаванды у меня очень много, все выложить нереально, поэтому к размножению перейду.
Размножение лаванды
Какая там горная лаванда, на болотах у меня участок, на Синявинских. Не для лаванды совсем место. Поэтому я ее размножаю всегда: семенами, черенками, отводками. Всходы семян лаванды трудно с чем-нибудь перепутать. Семядольные листочки имеют уникальную форму.
Пикирую их сразу, не дожидаясь настоящих листочков. В большенькие стаканчики по 4 шт., в небольшие — по одному.
Белая лаванда, что показывала выше — тоже кустики все первогодки. Если сеять на рассаду рано, то и в первый год цветут, но кустики у них зеленые, из зимы выйдут серебристыми.
Черенками тоже размножаю. Пробовала дома — мне не понравилось, муторно и результат не очень.
Приживались все. Сейчас часто втыкаю прямо на место, чтобы потом не пересаживать (ленивая я). Кстати, так бордюр делала, там отдельные кустики были, я срезала и тут же рядом между кустами втыкала в землю черенки.
Еще отводками можно, например, поваленный куст лаванды. Он вряд ли перезимует, если его так оставить. Не срезая его, перевернуть голыми ветками вниз, почти полностью засыпать землей, чтобы только макушки торчали, по весне будет крупный плотный куст, и будет он молодой, цвести… Корни образуются по всей длине закопанных голых ветвей.