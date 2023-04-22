Прижились все: гениально простой способ размножения лаванды черенками

Я не могу сказать, слышала ли я что-нибудь о лаванде до того, как София Ротару спела песню о ней. Очень велика вероятность, что тогда о ней и узнала. Но точно тогда даже не представляла, как она выглядит. Ну, не было тогда интернета...

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Впервые увидела её в 1994 году в Германии. На двери гостевой комнаты был прикреплен листочек полукартона, на принтере была напечатана рамочка, написано «Welcome Elena!», и ниже по диагонали приклеен маленький букетик из несколько веточек голубовато сиреневых цветочков, перевязанных тоненькой ленточкой с небольшим бантиком...

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Мне это было не просто приятно, а удивило, и даже где-то шокировало, просто все это было сделано так гармонично, я имею ввиду размеры и форма рамочки, подобранный шрифт и его размер, расположение приветствия и этого букетика...

Я обернулась, встретилась с непонимающим взглядом немцев (им было непонятно, почему я так резко «тормознула» перед дверью), и неожиданно вырвалось: «Лаванда?» Они заулыбались — «Ja, ja! Das ist Lavendel!»

После того, как я бросила свою сумку в гостевую, меня повели в сад и я впервые увидела как она выглядит. Я провела рукой по макушкам кустиков и меня окутало облако чудесного аромата… Подумала, что если когда-нибудь у меня будет сад — там обязательно будет лаванда.

Сняла, когда заезжала к ним в гости в 2007 году. У них лаванда вдоль дорожки к дому посажена, и там же светильники, которые реагируют на движение в темное время суток. К сожалению, в тот приезд лаванда уже отцветала.

Так я познакомилась с лавандой. До сих пор не понимаю, как я ее опознала, ведь в песне поется о горной лаванде, и мне мыслилось, что это что-то вроде эдельвейса...

Листочек с букетиком, давно засохшим, долго висел у меня над столом в фотолаборатории, потом упал, и я увидела высыпавшиеся несколько семечек. Вырастила, и много лет у меня росла лаванда из этого букетика на не застекленной лоджии в балконных ящиках. Пропала, когда лоджию застеклила.

И первое растение, которое у меня появилось, когда я приобрела дачу — это была лаванда. Я не знала, какой сад я хочу, что в нем будет, но лаванда — обязательно!

Была у меня и белая лаванда. Покупала по 10 и по 20 пакетиков (по 5 семечек в пакете) — ничего не всходило (а по стоимости суммарно выходило как какой-нибудь экзот в С1-С2 купить). Как-то в Финляндии семена купила, там было 50 шт., взошли не все, конечно, но были всходы.

Цвела, но зиму не выдержала. Я решила больше не пытаться, в конце концов, лаванда должна быть лавандового цвета...

Из зимы лаванда выходит серебристого цвета.

Свежие приросты отличаются по цвету, они ближе к зеленому.

Помимо одиночных посадок, у меня местами (пока) лаванда идет бордюром.

В марте, когда еще не сошел снег, видно, что лаванда дышит...

Фото лаванды у меня очень много, все выложить нереально, поэтому к размножению перейду.

Размножение лаванды

Какая там горная лаванда, на болотах у меня участок, на Синявинских. Не для лаванды совсем место. Поэтому я ее размножаю всегда: семенами, черенками, отводками. Всходы семян лаванды трудно с чем-нибудь перепутать. Семядольные листочки имеют уникальную форму.

Пикирую их сразу, не дожидаясь настоящих листочков. В большенькие стаканчики по 4 шт., в небольшие — по одному.

Белая лаванда, что показывала выше — тоже кустики все первогодки. Если сеять на рассаду рано, то и в первый год цветут, но кустики у них зеленые, из зимы выйдут серебристыми.

Черенками тоже размножаю. Пробовала дома — мне не понравилось, муторно и результат не очень.

Приживались все. Сейчас часто втыкаю прямо на место, чтобы потом не пересаживать (ленивая я). Кстати, так бордюр делала, там отдельные кустики были, я срезала и тут же рядом между кустами втыкала в землю черенки.