Как почистить стиральную машину в домашних условиях от запаха, плесени и грязи

Внутри стиральной машинки образуются грязь и накипь, заводится плесень, появляется запах, поэтому так важно знать, как почистить стиральную машину в домашних условиях. Это совсем не сложно, достаточно сделать один раз, а потом поддерживать чистоту.

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«Рамблер» рассказывает, как правильно почистить стиральную машину в домашних условиях. Вопреки распространенному заблуждению, стиральная машинка не моет сама себя, поэтому ее нужно регулярно чистить.

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Сервисная стирка

Вы наверняка знаете, что это такое, если имеете привычку читать инструкции. Однако же делают это далеко не все. Разные производители рекомендуют проводить сервисную стирку в разные сроки, но в среднем достаточно это делать один раз в месяц, чтобы машинка оставалась всегда чистой. Что же это такое? Сервисная стирка выполняется при максимальной температуре на самой долгой программе без белья. Это нужно для того, чтобы удалить остатки стирального порошка, ворс от тканей, волосы и другого мусора, который может там скопиться.

Если вы этого не делали никогда, то одной стирки, скорее всего, не хватит. Первую стирку запустите с отбеливателем, налейте 60 миллилитров, но не больше. Если после стирки внутри барабана останется отчетливый запах отбеливателя, запустите еще одну стирку без дополнительных средств. Запах должен уйти.

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Уплотнительная резинка

Вообще для того, чтобы отмыть стиральную машинку и поддерживать чистоту в дальнейшем, не нужно много чистящих средств. Все найдется на обычной кухне. Для очищения уплотнительной резинки вам понадобятся:

Столовый уксус,

Сода,

Лимонная кислота.

Мешайте соду и уксус в пропорции один к одному, намочите салфетку и протрите резинку, обязательно нужно потереть во всех складках, так как именно там скапливается больше всего грязи и развивается плесень. Если с первого раза убрать все не удалось, повторите процедуру, а затем запустите сервисную стирку с содой и уксусом или отбеливателем. Но не тем и другим и вместе, иначе испортите стиральную машину.

Лимонная кислота хорошо справляется с грязью и плесенью, ее можно не смешивать с содой, достаточно смешать с водой и точно также протереть резинку.

Отсек для стирального порошка

Лоток для стирального порошка и кондиционера очень часто пачкается, на нем остаются следы средств для стирки, потом к ним прилипает пыль, образуется довольно плотный липкий налет, который со временем начинает плохо пахнуть. Отмывается такой налет легко, но для удобства лучше взять старую зубную щетку, а для скорости – мягкий абразив, например, соду.

Также протрите изнутри отсек, куда вставляется лоток для стирального порошка. Там может быть грязно.

Фильтр сливного насоса

Прежде чем снимать фильтр, отключите стиральную машину от электрической сети. Затем найдите люк, как правило, он внизу – справа или слева. Откройте лючок, подложите вниз половую тряпку, желательно из микрофибры, чтобы хорошо впитывала, открутите фильтр, удивитесь тому, что увидели, помойте его под краном и поставьте на место.

Сливной шланг

В сливном шланге может образоваться засор. Если вы выполнили все предыдущие действия, а запах остался, значит, нужно проверить сливной шланг. Перекройте кран, который подает воду к стиральной машине, подстелите половую тряпку, желательно из микробифбры, подставьте тазик, открутите сливной шланг, дайте воде стечь, затем промойте шланг под проточной водой и поставьте на место.

Что делать, чтобы машинка оставалась чистой

Чаще используйте жидкие средства для стирки, они лучше растворяются в воде и смываются в отличие от стирального порошка.

Оставляйте открытыми дверцу и лоток для стирального порошка, чтобы все просохло изнутри. Тепло и влажность – идеальная среда для развития плесени.

Протирайте уплотнительную резинку после стирки.

Регулярно проводите сервисную стирку на максимальной температуре.