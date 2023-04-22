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Как мошенники разводят дачников

МОСКВА, 22 апреля, ФедералПресс. Дачный сезон уже совсем скоро, поэтому рынок переполнен предложениями о покупке семян и постройке домиков. Стоит быть осторожными при выборе товара и найме рабочей бригады. В этом тексте собраны самые распространенные схемы обмана и советы, как от них себя уберечь.

Как мошенники разводят дачников
© РИА "ФедералПресс"

Продажа некачественных семян

Каждый садовод перед дачным сезоном закупается семенами. Нередко через несколько месяцев обнаруживается, что проросло совсем не то, что заявлял продавец, либо побеги вообще не выглянули из-под земли.

Чтобы этого избежать, нужно закупаться только в проверенных местах и не вестись на заманчивые предложения о предоставлении больших скидок. Существуют компании, которые скупают некачественные семена, раскладывают их в красивые упаковки, ставят штамп из магазина и продают. То же касается и плодовых деревьев. Перед покупкой саженца нужно подробно изучить, как должно выглядеть растение и у кого можно его купить.

Недобросовестные рабочие

Гораздо сильнее бьет по карману постройка недвижимости, рассказывает заместитель председателя Союза садоводов Олег Киреев. Перед тем, как приступать к работам, необходимо заключить договор с рабочей бригадой. В документе следует прописать сроки сдачи объекта и обязательства сторон. Это простое действие убережет от головной боли позже, передает «Вечерняя Москва».

При выборе бригады не нужно жалеть денег на обращение в престижную организацию, так как вероятность качественного результата возрастает в разы, отмечает Армен Оганезов, руководитель проектной группы «Родные берега».

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