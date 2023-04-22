Как мошенники разводят дачников

МОСКВА, 22 апреля, ФедералПресс. Дачный сезон уже совсем скоро, поэтому рынок переполнен предложениями о покупке семян и постройке домиков. Стоит быть осторожными при выборе товара и найме рабочей бригады. В этом тексте собраны самые распространенные схемы обмана и советы, как от них себя уберечь.

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Продажа некачественных семян

Каждый садовод перед дачным сезоном закупается семенами. Нередко через несколько месяцев обнаруживается, что проросло совсем не то, что заявлял продавец, либо побеги вообще не выглянули из-под земли.

Чтобы этого избежать, нужно закупаться только в проверенных местах и не вестись на заманчивые предложения о предоставлении больших скидок. Существуют компании, которые скупают некачественные семена, раскладывают их в красивые упаковки, ставят штамп из магазина и продают. То же касается и плодовых деревьев. Перед покупкой саженца нужно подробно изучить, как должно выглядеть растение и у кого можно его купить.

Недобросовестные рабочие

Гораздо сильнее бьет по карману постройка недвижимости, рассказывает заместитель председателя Союза садоводов Олег Киреев. Перед тем, как приступать к работам, необходимо заключить договор с рабочей бригадой. В документе следует прописать сроки сдачи объекта и обязательства сторон. Это простое действие убережет от головной боли позже, передает «Вечерняя Москва».