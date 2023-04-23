Как выбрать хорошие семена для дачи и сэкономить

Перед дачной порой важно не потеряться в широком ассортименте семян и не прогадать с выбором: найти оптимальное сочетание цены и качества. Особенно учитывая, что многие семена дорожают.

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"Рамблер" рассказывает, на что обратить внимание при выборе семян, как не потратить деньги впустую и к каким хитростям прибегнуть вне магазина.

Принципы выбора

Должен насторожить слишком долгий срок годности. Помимо этого, важно, чтобы упаковка не была повреждена, а продавец был проверенным.

Лучше всего покупать семена напрямую у производителей, в том числе через интернет. Плюсом будет, если сорт, который вы выбрали, входит в Госреестр селекционных достижений — за такие сорта селекционеры несут определенную ответственность перед покупателями.

Кстати, к описаниям на упаковке лучше относиться с осторожностью. Их составляют, как правило, маркетологи, а не селекционеры, стремясь продать товар, а не объективно охарактеризовать его плюсы и минусы.

Многолетние

Выгодно перейти с однолетних растений на многолетние. За ними не так много нужно ухаживать, а еще не придется покупать рассаду ежегодно.

План действий

Подумайте, какие грядки засадите и что для этого потребуется. Чаще всего дачники покупают минимум в два раза больше семян, чем нужно на самом деле.

Популярность

Следите за тем, какие сорта востребованы в последнее время. Уже два года весной активно покупают семена микрозелени, лука-батуна, пряных трав, арбузов и дынь. Все больше людей интересуются томатами с «шоколадным» окрасом кожицы, черри и болгарским перцем.

Сдержанность

Не стоит слишком густо засеивать, например, морковь, свеклу, салат. Если сажать по семечку, одного пакетика семян будет достаточно для половины грядки, а не всего для одной строчки.

Закрома