Как выбрать хорошие семена для дачи и сэкономить
Перед дачной порой важно не потеряться в широком ассортименте семян и не прогадать с выбором: найти оптимальное сочетание цены и качества. Особенно учитывая, что многие семена дорожают.
"Рамблер" рассказывает, на что обратить внимание при выборе семян, как не потратить деньги впустую и к каким хитростям прибегнуть вне магазина.
Принципы выбора
Должен насторожить слишком долгий срок годности. Помимо этого, важно, чтобы упаковка не была повреждена, а продавец был проверенным.
Лучше всего покупать семена напрямую у производителей, в том числе через интернет. Плюсом будет, если сорт, который вы выбрали, входит в Госреестр селекционных достижений — за такие сорта селекционеры несут определенную ответственность перед покупателями.
Кстати, к описаниям на упаковке лучше относиться с осторожностью. Их составляют, как правило, маркетологи, а не селекционеры, стремясь продать товар, а не объективно охарактеризовать его плюсы и минусы.
Многолетние
Выгодно перейти с однолетних растений на многолетние. За ними не так много нужно ухаживать, а еще не придется покупать рассаду ежегодно.
План действий
Подумайте, какие грядки засадите и что для этого потребуется. Чаще всего дачники покупают минимум в два раза больше семян, чем нужно на самом деле.
Популярность
Следите за тем, какие сорта востребованы в последнее время. Уже два года весной активно покупают семена микрозелени, лука-батуна, пряных трав, арбузов и дынь. Все больше людей интересуются томатами с «шоколадным» окрасом кожицы, черри и болгарским перцем.
Сдержанность
Не стоит слишком густо засеивать, например, морковь, свеклу, салат. Если сажать по семечку, одного пакетика семян будет достаточно для половины грядки, а не всего для одной строчки.
Закрома
Соберите в конце сезона семена сортов, которые вам понравились. Так просто не придется снова идти в магазин и сомневаться в правильности выбора.