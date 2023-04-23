Пока у берез не появились первые листья, в России идет сезон березового сока. Напиток заготавливают в промышленных масштабах, но добыть его можно и самостоятельно.

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"Рамблер" рассказывает, как правильно собрать березовый сок, не навредив при этом природе.

Как выбрать дерево

Прежде всего не стоит выбирать молодые деревца: им жидкость необходима, чтобы расти и правильно развиваться. Лучше собирать сок у берез, диаметр ствола у которых не меньше 20 сантиметров.

Если диаметр ствола 20-25 сантиметров, допустимо сделать только одно отверстие. При больших размерах можно добавлять по одному на каждые 10 сантиметров, но знать меру.

Когда собирать

Лучше всего собирать березовый сок с 10 до 18 часов. В этот период времени он выделяется наиболее интенсивно.

Как собирать

Категорически запрещено делать глубокие надрезы топором. Влага находится между корой и древесиной, до нее можно добраться с помощью дрели с сантиметровым сверлом.

С одного дерева нельзя слить всю жидкость. Лучше обойти несколько берез и собрать за сутки не более чем один литр. За сезон с одного дерева лучше не брать больше 10 литров.

Что делать после сбора