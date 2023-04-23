Как правильно собрать березовый сок
Пока у берез не появились первые листья, в России идет сезон березового сока. Напиток заготавливают в промышленных масштабах, но добыть его можно и самостоятельно.
"Рамблер" рассказывает, как правильно собрать березовый сок, не навредив при этом природе.
Как выбрать дерево
Прежде всего не стоит выбирать молодые деревца: им жидкость необходима, чтобы расти и правильно развиваться. Лучше собирать сок у берез, диаметр ствола у которых не меньше 20 сантиметров.
Если диаметр ствола 20-25 сантиметров, допустимо сделать только одно отверстие. При больших размерах можно добавлять по одному на каждые 10 сантиметров, но знать меру.
Когда собирать
Лучше всего собирать березовый сок с 10 до 18 часов. В этот период времени он выделяется наиболее интенсивно.
Как собирать
Категорически запрещено делать глубокие надрезы топором. Влага находится между корой и древесиной, до нее можно добраться с помощью дрели с сантиметровым сверлом.
С одного дерева нельзя слить всю жидкость. Лучше обойти несколько берез и собрать за сутки не более чем один литр. За сезон с одного дерева лучше не брать больше 10 литров.
Что делать после сбора
Когда человек сдает кровь, возникшую ранку обрабатывают. Аналогично нужно обработать надрез на стволе березы, чтобы сок не продолжал вытекать, а дерево не заразилось инфекцией. Обработать ствол можно с помощью садового вара или глины с известью.