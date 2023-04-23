Как избавиться от борщевика

Борщевик – крайне распространенный на наших территориях сорняк. Его основная опасность заключается в том, что при контакте с кожей, это растение может оставлять на ней ожоги. Ежегодно немалое количество пациентов поступают в больницы с последствиями после встречи с этим коварным растением. Его сок опасные вещества.

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Борьба с ним началась довольно давно и вы имеете право подать жалобу в органы местного управления или разместить заявление на портале госуслуг, если наткнетесь на борщевик – специальные службы обязаны избавляться от этого сорняка.

В случае, если вам пришлось делать это самостоятельно, прочтите подборку советов от "Рамблера". В этом материале мы расскажем об основных способах избавления от борщевика.

Если вы столкнулись с одиночным растением, воспользуйтесь одним из этих методов: