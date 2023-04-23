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Как избавиться от борщевика

Борщевик – крайне распространенный на наших территориях сорняк. Его основная опасность заключается в том, что при контакте с кожей, это растение может оставлять на ней ожоги. Ежегодно немалое количество пациентов поступают в больницы с последствиями после встречи с этим коварным растением. Его сок опасные вещества.

Как избавиться от борщевика
© Unsplash

Борьба с ним началась довольно давно и вы имеете право подать жалобу в органы местного управления или разместить заявление на портале госуслуг, если наткнетесь на борщевик – специальные службы обязаны избавляться от этого сорняка.

В случае, если вам пришлось делать это самостоятельно, прочтите подборку советов от "Рамблера". В этом материале мы расскажем об основных способах избавления от борщевика.

Если вы столкнулись с одиночным растением, воспользуйтесь одним из этих методов:

  • Надев перчатки, защитив глаза и покрыв все открытые участки кожи, выкопайте растение лопатой, спустившись на глубину минимум 20 см. Перерубите все корни ниже точки роста, таким образом вы избавитесь от корневой системы борщевика, предупредив его дальнейший рост.
  • Опрыскайте борщевик гербицидами – эксперты считают этот способ самым эффективным и удобным. Особенно, если речь идет о большом количестве растений.
  • Укройте черной пленкой – солнечный свет не сможет попасть на сорняк, ввиду чего он не сможет существовать и расти дальше. Однако такой способ удобен, только если речь идет о небольшом количестве растений.
  • Срезайте цветы борщевика и семена. Семена стоит запечатать в полиэтилен и дать им сгнить, после чего можно будет закопать их на достаточную глубину.

Глава союза дачников раскрыл способы истребления борщевика

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