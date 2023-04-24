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2 часа назад

Россиянам сообщили, как беспроблемно пожарить шашлыки на даче

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Приготовить шашлык за городом можно только при определенных условиях. Если требования не соблюсти, то есть шанс получить штраф или даже уголовное наказание. Обо всех тонкостях напомнила адвокат Елена Пономарева.

Россиянам сообщили, как беспроблемно пожарить шашлыки на даче
Фото: ФедералПрессФедералПресс

«Правила изменились с 1 марта 2023 года: от мангала до постройки должно быть не менее пяти метров, на участке не должны находиться хвойные деревья и торфяники», – объясняет адвокат.

Еще одним поводом отказаться от жарки шашлыков станет сильный ветер больше 10 метров в секунду или же противопожарное предупреждение в регионе. Также если у мангала нет ограждения, а ветер больше 5 метров в секунду – это также может караться штрафом, объясняет Елена Пономарева.

Штраф за такие нарушения составляет до 20 тысяч рублей, а в том случае, если произойдет пожар, который принесет вред имуществу или людям, то есть шанс и тюремного заключения. Однако это зависит от того, был ли человек ранее судим и какие последствия принес пожар, передаем «Вечерняя Москва».

Дом и сад,Елена Пономарева,
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