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Врач назвал распространенный в России цветок, который лучше не срывать

Лютик в России цветет почти все лето по обочинам дорог и на берегах рек, несомненно радуя глаз. Однако этими цветами лучше просто любоваться, но не срывать, поскольку они являются ядовитыми. Об этом в эфире Tsargrad.tv рассказал врач общей практики Сергей Алендеев. Растение, по его словам, содержит протоанемонин, вызывающий раздражение слизистых оболочек глаз и гортани.

Врач назвал распространенный в России цветок, который лучше не срывать
© Газета.ру

«Даже вдыхание аромата лютика способно вызвать жжение в носу, сильные аллергические реакции. Симптомы отравления лютиком — это жжение во рту, глотке, боли в животе, тошнота, кровотечение, повышение температуры», — пояснил эксперт.

При этом он отметил, что при высушивании цветок теряет ядовитые свойства и даже применяется в народной медицине. Однако это возможно только при консультации с реальными практикующими медиками, заключил Алендеев.

Ранее селькор, председатель Общероссийской организации «Садоводы России», Андрей Туманов рассказал, какие растения нельзя сажать на даче.

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