Врач назвал распространенный в России цветок, который лучше не срывать

Лютик в России цветет почти все лето по обочинам дорог и на берегах рек, несомненно радуя глаз. Однако этими цветами лучше просто любоваться, но не срывать, поскольку они являются ядовитыми. Об этом в эфире Tsargrad.tv рассказал врач общей практики Сергей Алендеев. Растение, по его словам, содержит протоанемонин, вызывающий раздражение слизистых оболочек глаз и гортани.