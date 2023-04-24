Как очистить белую обувь: инструкция
Начинается сезон белых кед и кроссовок. Из-за городской пыли они нуждаются в регулярной чистке, но это может быть проблематично, так как их нельзя стирать в отбеливателе. Существуют специальные сервисы по чистке обуви, но на регулярной основе использовать их может быть очень дорого.
Домашнюю чистку обуви можно сделать эффективной, если знать несколько лайфхаков. О них — в материале “Рамблера”.
Для того, чтобы очистить белую обувь, вам понадобится:
- Отбеливатель
- Сода
- Уксус
- Стиральный порошок
- Перекись
После того, как вы все приготовили, приступайте к очищению
Этап 1. Вытащите шнурки и стельки (при их наличии) и замочите их с отбеливателем. Шнурки стирать вручную можно, а вот для самой обуви этот способ не подойдет.
Этап 2. Очистите обувь от пыли и грязи. Сделать это можно сухой щеткой, губкой или обычной салфеткой из микрофибры.
Этап 3. Замочите обувь в стиральном порошке. Так вы подготовите ее к очищению.
Этап 4. Смешайте в одной емкости две столовые ложки уксуса, одну столовую ложку перекиси, две столовые ложки порошка и одну чайную ложку соды. Полученную массу хорошо перемешайте и наносите на влажную обувь. Втереть ее можно с помощью зубной щетки.
Этап 5. Протрите обувь влажной тряпкой, удалите все следы смеси из соды.
Этап 6. Дайте обуви высохнуть.