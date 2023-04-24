Как очистить белую обувь: инструкция

Начинается сезон белых кед и кроссовок. Из-за городской пыли они нуждаются в регулярной чистке, но это может быть проблематично, так как их нельзя стирать в отбеливателе. Существуют специальные сервисы по чистке обуви, но на регулярной основе использовать их может быть очень дорого.

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Домашнюю чистку обуви можно сделать эффективной, если знать несколько лайфхаков. О них — в материале “Рамблера”.

Для того, чтобы очистить белую обувь, вам понадобится:

Отбеливатель

Сода

Уксус

Стиральный порошок

Перекись

После того, как вы все приготовили, приступайте к очищению

Этап 1. Вытащите шнурки и стельки (при их наличии) и замочите их с отбеливателем. Шнурки стирать вручную можно, а вот для самой обуви этот способ не подойдет.

Этап 2. Очистите обувь от пыли и грязи. Сделать это можно сухой щеткой, губкой или обычной салфеткой из микрофибры.

Этап 3. Замочите обувь в стиральном порошке. Так вы подготовите ее к очищению.

Этап 4. Смешайте в одной емкости две столовые ложки уксуса, одну столовую ложку перекиси, две столовые ложки порошка и одну чайную ложку соды. Полученную массу хорошо перемешайте и наносите на влажную обувь. Втереть ее можно с помощью зубной щетки.

Этап 5. Протрите обувь влажной тряпкой, удалите все следы смеси из соды.