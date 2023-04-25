Когда сажать картофель: календарь посадки разных сортов на 2023 год

Посадка картофеля для многих россиян — ключевое весеннее мероприятие в огороде. Чтобы получить большое количество качественного урожая, важно не только правильно высадить клубни, но и грамотно рассчитать время — чтобы корнеплоды не пострадали от заморозков и получили все нужные питательные вещества. О том, какие периоды благоприятны для посадки картофеля в разных регионах России и как за ним ухаживать, — в материале «Ленты.ру».

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Как правильно определить время для посадки картофеля?

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Агроном Анастасия Василькова в беседе с «Лентой.ру» отмечает, что при посадке картофеля ориентироваться лучше всего на прогноз погоды и высаживать клубни, когда уже не предвидится заморозков. Однако следует учесть и другие факторы.

От чего зависит время посадки картошки:

Некоторые садоводы определяют время по лунному календарю, а кому-то даже помогают народные приметы.

По словам Анастасии Васильковой, в Московской области картофель высаживают в конце апреля — начале мая. В этот период почва уже достаточно прогревается. В южных регионах это делают раньше.

Соответственно, в северных широтах, в Сибири и на Дальнем Востоке посадочный сезон приходится на конец мая — начало июня.

Помочь определить подходящее время для посадки может лунный календарь. Считается, что картошку лучше сажать на убывающей Луне.

Когда сажать картофель по лунному календарю в 2023 году:

При этом следует помнить, что если среднеспелые и поздние сорта высадить слишком поздно, они попросту не успеют созреть.

Летом в средней полосе России рекомендуется высаживать только ранние сорта картофеля

Как подготовить почву к посадке картофеля?

Плодородность почвы так же важна для сбора хорошего урожая, как и правильно подобранное время для посадки. Самые лучшие урожаи картофель дает на черноземах, еще ему подходит суглинок. Однако, по словам агронома Анастасии Васильковой, картошка в плане почвы достаточно неприхотлива.

Лучшие «предшественники» для картофеля — капуста и другие корнеплоды. В то же время картошку нельзя выращивать там, где раньше росли томаты, перцы, баклажаны и другие пасленовые, потому что у них с картофелем общие болезни.

По словам Васильковой, лучше всего сажать картофель традиционным способом — в открытый грунт.

Как правильно сажать картофель:

Глубина посадки картофеля будет зависеть от типа почвы. Так, на черноземе и других плодородных почвах лунку под корнеплод делают глубиной от 12 сантиметров, иногда даже 20-30. На торфяных участках и супесчаных грунтах — 7-10 сантиметров. На суглинках, через которые будет сложно пробиться росткам, лунки делают глубиной 5-6 сантиметров.

Имеет ли значение посадочный материал

В разговоре с «Лентой.ру» эксперт в области садоводства и огородничества, автор книги «Не просто огород. Как получать южный урожай на севере» Светлана Самойлова отмечает, что качество семенных клубней играет второстепенную роль, когда речь идет о большом урожае. Самое главное, чтобы клубни картофеля были здоровые — не загнившие и не пораженные паразитами.

По словам эксперта, сажать можно даже клубни, которые просто завалялись с прошлого года — главное, обеспечить правильный уход за картофелем.

Самые популярные сорта картофеля:

Можно ли вырастить картофель семенами

Ответ — да. Однако этот способ посадки картофеля непопулярен среди дачников — отчасти потому, что семена можно найти не везде.

По словам эксперта, семенной картофель высевают в домашних условиях в январе. Полученную рассаду высаживают как обычно после заморозков.

Как ухаживать за картошкой

Картофелю, как и большинству растений, требуются свет, вода и подкормка. Если со светом все понятно — клубни прорастают под солнечными лучами, то с поливом и подкормкой есть нюансы.

Агроном Анастасия Василькова советует умеренно поливать картофельные грядки, но при этом следить, чтобы почва не пересыхала.

Что касается удобрений, самое простое, что можно использовать, — компост. Картофель в целом любит органические удобрения. Однако эксперт предупредила, что в почву нужно вносить не свежий навоз, а перепревший. Свежим же можно удобрять только заранее, осенью, но ни в коем случае не прямо перед посадкой.

Если речь о перегное, его можно бросать прямо в лунку в процессе посадки. У многих на участке есть компостная куча, она тоже может стать хорошим источником удобрений.

Эксперт подчеркнула, что картофель любит и неорганические удобрения.

Дальше, где-то в середине лета, когда уже картошка зацветает, эксперт советует вносить фосфорно-калийные удобрения: например, сульфат калия и суперфосфат.