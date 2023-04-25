Спрос на онлайн-магазины «под ключ» вырос в два раза

Спрос на услуги создания с нуля магазинов для торговли на маркетплейсах увеличился в 2,6 раз год к году. Растёт интерес и к покупке готовых магазинов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на аналитику Avito.

К концу марта этого года в общей структуре спроса на готовый бизнес на Avito доля подобных магазинов выросла почти вдвое, до 9%. Интерес к созданию и покупке таких магазинов аналитики связывают с тем, что это позволяет запустить продажи на крупных онлайн-платформах с невысоким порогом входа.

По данным сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace, в марте количество продавцов на Wildberries и Ozon выросло на 85% год к году, составив почти 303 тыс. и 238 тыс. соответственно. Согласно опросу «Почты России», 26% респондентов планируют стать селлерами, 29% уже продают товары на онлайн-площадках.