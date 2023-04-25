$81.27-0.2189.46+0.11

Спрос на онлайн-магазины «под ключ» вырос в два раза

Спрос на услуги создания с нуля магазинов для торговли на маркетплейсах увеличился в 2,6 раз год к году. Растёт интерес и к покупке готовых магазинов, сообщает &laquo;Коммерсант&raquo; со ссылкой на аналитику Avito.

Спрос на онлайн-магазины «под ключ» вырос в два раза
© Sostav.ru

К концу марта этого года в общей структуре спроса на готовый бизнес на Avito доля подобных магазинов выросла почти вдвое, до 9%. Интерес к созданию и покупке таких магазинов аналитики связывают с тем, что это позволяет запустить продажи на крупных онлайн-платформах с невысоким порогом входа.

По данным сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace, в марте количество продавцов на Wildberries и Ozon выросло на 85% год к году, составив почти 303 тыс. и 238 тыс. соответственно. Согласно опросу &laquo;Почты России&raquo;, 26% респондентов планируют стать селлерами, 29% уже продают товары на онлайн-площадках.

По данным Data Insight, в 2022 году объём рынка интернет-торговли вырос на 38%, до 5,7 трлн руб. Эксперты, опрошенные изданием, прогнозируют дальнейший рост сегмента и, соответственно, востребованность услуг по созданию магазинов продолжит расти в течение нескольких лет, пока большинство дистрибуторов не попробует поработать на онлайн-платформах.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курсИмпортозамещение
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий