Выяснилось, сколько россияне тратят на лечение домашних животных

Треть россиян вкладывают от 10 тысяч до 50 тысяч рублей в лечение домашних питомцев. Дороже всего стоит провести хирургическую операцию, КТ и МРТ или кастрировать/стерилизовать животное. Это выяснила СК "Росгосстрах", передает "Газета.ру".

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Домашнее животное есть более чем у половины участников исследования, у 15% респондентов питомцев несколько. Чаще всего у россиян живут собаки, кошки и попугаи.

Треть опрошенных отметили, что их домашние любимцы болеют реже раза в год, 31% респондентов сталкиваются с недугами питомцев раз в год, 18% — раз в полгода и чаще. Совсем не сталкивались с болезнями домашних животных 9% участников исследования. К ветеринару пятая часть опрошенных россиян обращается 2-3 раза в год.

Чаще всего у питомцев возникает аллергия, на втором месте по распространенности отравления и болезни ЖКТ, далее проблемы с ушами и инфекции. Животных более чем половины респондентов кусал клещ, пятой части пришлось лечить питомца после этого.

Только 44% процента хозяев ежегодно прививают домашних животных, треть кастрировали или стерилизовали питомца, а 29% проходят плановые осмотры у ветеринара. 15% россиян стригут домашним животным когти, по 10% чистят им зубы и чипируют.

42% опрошенных тратят на лечение животных меньше 5 тысяч рублей, пятая часть — от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. Траты 17% респондентов колеблются от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, 12% расходуют от 30 тысяч до 50 тысяч. Из 28% участников исследования, которые допускают страховку для своего питомца, готовы выделить на эту процедуру до трёх тысяч рублей.