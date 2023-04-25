$81.27-0.2189.46+0.11

Эксперт рассказал, как выбрать хороший кондиционер

Эксперт в области бытовой техники Валерий Метко рассказал, что одной из важнейших функций хорошего кондиционера является фильтрация воздуха. Его слова приводит "Вечерняя Москва".

Он отметил также другие ключевые свойства, такие как охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, наличие ночного режима и увлажнение воздуха. Однако, «теплый старт», приток свежего воздуха, тонкая очистка и ионизация воздуха считаются не самыми полезными функциями.

3 скрытых опасности в доме, о которых нужно знать

Эксперт объяснил, как выбрать подходящую модель кондиционера для размера квартиры. По словам Метко, инверторные кондиционеры более эффективны и экономичны, так как могут подстраивать мощность работы под текущую температуру в помещении, что снижает затраты на электроэнергию.

Ранее мы писали про 4 лайфхака против пыли в доме для самых ленивых.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий