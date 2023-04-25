Эксперт рассказал, как выбрать хороший кондиционер

Эксперт в области бытовой техники Валерий Метко рассказал, что одной из важнейших функций хорошего кондиционера является фильтрация воздуха. Его слова приводит "Вечерняя Москва".

Он отметил также другие ключевые свойства, такие как охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, наличие ночного режима и увлажнение воздуха. Однако, «теплый старт», приток свежего воздуха, тонкая очистка и ионизация воздуха считаются не самыми полезными функциями.

Эксперт объяснил, как выбрать подходящую модель кондиционера для размера квартиры. По словам Метко, инверторные кондиционеры более эффективны и экономичны, так как могут подстраивать мощность работы под текущую температуру в помещении, что снижает затраты на электроэнергию.