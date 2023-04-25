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3 часа назад

Что необходимо сделать на участке в мае

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Советы специалистов Россельхознадзора.

Что необходимо сделать на участке в мае
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Подкормить сад. Некоторым деревьям и кустарникам подкормки нужны в период цветения:
  • яблони и груши – в начале цветения: 3 ст. ложки суперфосфата и 2 ст. ложки мочевины на 10 воды, норма – 4 – 5 ведер на дерево;
  • слива – в начале цветения: 2 ст. ложки мочевины и 2 ст. ложки сернокислого калия на 10 л воды, норма – 3 ведра на дерево;
  • крыжовник – в начале цветения: 1 ст. ложка сернокислого калия на 10 л воды, норма – 3 ведра на куст.

Посадить картофель. Лучшее время для посадки клубней – с 1 по 10 мая. В каждую лунку при посадке полезно добавить по 1 ст. ложке суперфосфата – это удобрение предохранит урожай от проволочника.

Высадить рассаду. После 15 мая на грядки можно высаживать томаты, перцы и баклажаны, но при условии, что они будут укрыты нетканым материалом.

Посеять теплолюбивые овощи. В первой декаде мая можно посеять в огород фасоль. После 25 мая можно высевать на грядки огурцы, кабачки с патиссонами, кукурузу.

Посадить теплолюбивые цветы. В конце мая можно высаживать клубнелуковицы гладиолусов, клубни георгин.

Дом и сад,Россельхознадзор,
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