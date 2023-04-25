Что необходимо сделать на участке в мае

Советы специалистов Россельхознадзора.
Посадить картофель. Лучшее время для посадки клубней – с 1 по 10 мая. В каждую лунку при посадке полезно добавить по 1 ст. ложке суперфосфата – это удобрение предохранит урожай от проволочника.
Высадить рассаду. После 15 мая на грядки можно высаживать томаты, перцы и баклажаны, но при условии, что они будут укрыты нетканым материалом.
Посеять теплолюбивые овощи. В первой декаде мая можно посеять в огород фасоль. После 25 мая можно высевать на грядки огурцы, кабачки с патиссонами, кукурузу.
Посадить теплолюбивые цветы. В конце мая можно высаживать клубнелуковицы гладиолусов, клубни георгин.