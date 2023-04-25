Как постирать кроссовки и кеды в машине, чтобы не испортить

С наступлением весны многие достают из закромов шкафа обувь полегче. Иногда оказывается, что с прошлого года кроссовки и кеды покрылись пылью или вовсе не были постираны в конце сезона. Как вернуть такой паре свежий вид с помощью стиралки, разбирался «Клопс».

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Спортивную обувь можно стирать в стиральной машине, если она сделана качественно: нет плохого клея, нестойких красителей, дырочек, разъехавшихся швов. Также должны отсутствовать стразы, отклеившиеся вставки, кожаные элементы и другие детали, которые могут оторваться в барабане.

Чтобы кроссовки или кеды выглядели после стирки как новенькие, необходимо соблюдать несколько рекомендаций.

1. Перед стиркой промойте подошву: необходимо избавиться от грязи и мелких камней.

2. Обязательно достаньте стельки и шнурки.

3. Не ставьте температуру стирки выше 40 градусов. Слишком горячая вода повредит синтетическую ткань и клей.

4. Используйте небольшое количество порошка и кондиционера, чтобы средство полностью вывелось при полоскании.

5. Положите в барабан парочку мягких тряпок, чтобы обувь не кидало по жёстким стенкам, но не отправляйте в стирку больше 2-3 пар за раз.

6. Лучше кладите обувь в специальный мешок для стирки или в старую наволочку.

7. Запускайте стирку на деликатном, ручном или спортивном режиме. Если ни одного из них у вас нет, то выбирайте самый короткий по продолжительности.

После стирки расправьте язычки и оставьте обувь сушиться в хорошо проветриваемом помещении. Однако не кладите кроссовки или кеды на батарею и на солнечный подоконник, иначе пара расклеится, деформируется или пожелтеет.