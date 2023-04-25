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3 причины, почему ваш кот ложится спать рядом с вами

Кошки, как и собаки, могут привязываться к своим хозяевам. А ещё они нередко даже ложатся спать рядом с человеком. Как можно это объяснить с научной точки зрения?

3 причины, почему ваш кот ложится спать рядом с вами
© Ferra.ru

Прежде всего, кошки - это социальные животные. Если кошка живёт в квартире, где других животных нет, ей может быть одиноко. В результате она может выглядеть усталой, скучающей, апатичной. Поэтому кошка и пытается общаться с человеком, быть как можно ближе к нему. К тому же это даёт ей доступ к еде, ласкам, играм.

Вторая причина - это потребность в безопасности и защите. Кошки могут казаться независимыми и неприступными. Однако они на самом деле нуждаются в защите и ласке. Рядом с хозяином кошка может расслабиться и отдохнуть, ведь она знает, что её точно никто не обидит. И особенно важно это для кошек, которые живут одни (то есть без других животных).

Наконец, кошки ложатся рядом с хозяином, потому что хотят получить тепло и комфорт. Особенно важно для питомцев это в прохладном помещении или в холодное время года.

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