Как обезопасить собаку от укуса змеи

Собаководам, которые берут с собой питомцев за город, следует быть предельно внимательными и не допускать встречи пса со змеями. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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Он отметил, что в Подмосковье чаще всего встречаются гадюки. Укус таких змей может быть смертельным для собаки.

Необходимо внимательно следить за питомцем на прогулке, а в случае, если змея укусила собаку, немедленно обратиться за помощью в ближайшую ветклинику, передает РИАМО.

Голубев добавил, что на прогулку с собакой в лес обязательно надо взять поводок, чтобы контролировать питомца. Следует обходить густые кустарники, старые пни и коряги, также не стоит гулять около водоемов. Не нужно позволять животному рыть норы. Перед прогулкой лучше надеть на собаку комбинезон.