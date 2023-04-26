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Как обезопасить собаку от укуса змеи

Собаководам, которые берут с собой питомцев за город, следует быть предельно внимательными и не допускать встречи пса со змеями. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Как обезопасить собаку от укуса змеи
© Вечерняя Москва

Он отметил, что в Подмосковье чаще всего встречаются гадюки. Укус таких змей может быть смертельным для собаки.

Необходимо внимательно следить за питомцем на прогулке, а в случае, если змея укусила собаку, немедленно обратиться за помощью в ближайшую ветклинику, передает РИАМО.

Голубев добавил, что на прогулку с собакой в лес обязательно надо взять поводок, чтобы контролировать питомца. Следует обходить густые кустарники, старые пни и коряги, также не стоит гулять около водоемов. Не нужно позволять животному рыть норы. Перед прогулкой лучше надеть на собаку комбинезон.

В свою очередь завлабораторией Московского региона Всероссийского НИИ охраны природы Борис Самойлов добавил, что при встрече с гадюкой лучше отойти в сторону и не беспокоить змею, иначе она может напасть, передает НСН.

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