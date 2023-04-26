Названы самые популярные у россиян семена для цветочных рассад

Самыми популярными среди россиян семенами для цветочных рассад в 2023 году оказались семена петунии. На них сильно вырос спрос: их продажи выросли в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом в среду, 26 апреля, сообщили в пресс-службе маркетплейса «Яндекс Маркет».

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Исследование показало, что в период с 1 января по 10 апреля 2023 года также выросли продажи семян лобелии. Наилучший показатель по этому критерию продемонстрировали семена пеларгонии, спрос на которые увеличился по сравнению с прошлым годом в 5,3 раза.

Аналитика покупательских предпочтений показала, что больше всего на цветочные семена тратят покупатели из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Рассады также приобретают жители Ростова-на-Дону, Самары, Челябинска, Калуги, Нижнего Новгорода, Краснодара и Тюмени.