$81.55+0.2890.03+0.57

Названы самые популярные среди россиян семена для цветочных рассад

Самыми популярными среди россиян семенами для цветочных рассад в 2023 году оказались семена петунии. На них сильно вырос спрос: их продажи выросли в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом в среду, 26 апреля, сообщили в пресс-службе маркетплейса «Яндекс Маркет».

Названы самые популярные у россиян семена для цветочных рассад
© Вечерняя Москва

Исследование показало, что в период с 1 января по 10 апреля 2023 года также выросли продажи семян лобелии. Наилучший показатель по этому критерию продемонстрировали семена пеларгонии, спрос на которые увеличился по сравнению с прошлым годом в 5,3 раза.

Аналитика покупательских предпочтений показала, что больше всего на цветочные семена тратят покупатели из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Рассады также приобретают жители Ростова-на-Дону, Самары, Челябинска, Калуги, Нижнего Новгорода, Краснодара и Тюмени.

В Москве и Санкт-Петербурге, а также в Екатеринбурге, Самаре и Ростове-на-Дону чаще всего приобретали семена петунии. Жители Челябинска и Нижнего Новгорода планируют в этом году высаживать литопс, Калуги и Краснодара — розы, Тюмени — пионы.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий