42% россиян планируют обновить интерьер этой весной и летом

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co и сервис «Ремонт со СберУслугами» провели исследование и выяснили, планируют ли россияне делать ремонт этой весной и летом, сколько времени на него закладывают и какие чувства испытывают.

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Исследование проводилось в апреле 2023 года. В нем приняли участие более 86 тысяч респондентов в возрасте от 18 до 45 лет из всех регионов страны.

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42% опрошенных россиян планируют делать ремонт этой весной и летом. Из них абсолютное большинство (79%) – в собственной квартире, еще 16% – на даче. 3% планируют обновить квартиру родителей, а 2% — съемное жильё. Не торопятся с ремонтом или выбрали для него другое время года 58%.

Среди опрошенных, которые запланировали обновления в собственной квартире, 86% рассказали, что во время ремонта планируют жить там же. 6% респондентов переберутся к друзьям или родственникам, а 4% готовы переехать в съёмное жильё. Еще 3% проведут время на даче, а 1% уедет в отпуск.

27% россиян будут привлекать подрядчиков к ремонту собственного жилья и полностью делегируют им эту задачу. Каждый третий (33%) поручит профессионалам только часть работ. 2% попросят помощи у друзей и родственников. Самостоятельно делать ремонт в своей квартире будут 38% участников опроса.

Интересно, что среди тех, кто будет заниматься обновлением дачи, почти все (97%) отдадут всю работу подрядчикам. Ремонт в квартире родителей 48% опрошенных также полностью передадут в руки профессиональным бригадам. У 44% респондентов подрядчики будут делать ремонт в съемной квартире.

29% участников опроса планируют завершить все ремонтные работы в своей квартире за 1-2 месяца. 26% хотели справиться за 3-4 недели. Срок в 1-2 недели обозначили 14% респондентов. 7% закладывают более полугода на все ремонтные работы, 2% – 7 дней, еще столько же — за 4-6 месяцев. В невозможность закончить этот процесс верят 8% участников опроса.

При этом ремонт на даче 93% опрошенных планируют завершить в течение 3-4 месяцев. На съемной квартире каждый четвертый (25%) закладывает на все работы более 6 месяцев. 48% верят, что ремонт у родителей можно закончить в течение 3-4 недель, а 46% — в течение 3-4 месяцев.

94% участников опроса, которые планируют ремонт дачного дома, готовы потратить на него более 1 млн рублей. На обновление родительского дома 49% опрошенных выделяют от 50 до 100 тысяч рублей, а еще 46% – более 1 млн рублей.

Почти треть (29%) собственников своего жилья закладывают в бюджет ремонта 51-100 тысяч рублей, 24% – от 101 до 300 тысяч рублей, а 21% планируют внести минимальные изменения и потратить не более 50 тысяч рублей. Еще 17% готовы отдать от 301 до 500 тысяч рублей, а 9% — более 500 тысяч рублей.

Россияне испытывают самые разнообразные чувства по поводу ремонта. Так, среди тех, кто затеял изменения в собственной квартире, 30% испытывают вдохновение и очень ждут результата, 28% переживают, что что-то пойдет не так, а 15% радуются предстоящему обновлению. Каждому десятому (10%) нравится находиться в предвкушении изменений. Однако столько же считают, что ремонт — источник проблем, и испытывают раздражение. Ещё 7% хотели бы обойтись без него.

Среди тех, кто делает ремонт в съёмном жилье, гораздо больше (40%) уверенных в том, что всё получится по их задумке. 30% респондентов вдохновлены и ждут изменений. 24% тревожатся, что что-то может пойти не так.

Ремонт на даче в основном приносит позитивные эмоции: 48% испытывают вдохновение, еще столько же — радость.