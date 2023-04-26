$81.63+0.0890.14+0.11

Эксперт Варлыгина рассказала, какие растения могут быть опасны для человека

Опасными для человека могут быть растения-аллергены, заносные виды флоры и красиво цветущие ядовитые растения. Об этом рассказала старший научный сотрудник Ботанического сада МГУ имени М.В. Ломоносова Татьяна Варлыгина.

Какие растения могут быть опасны для человека
© Вечерняя Москва

Она посоветовала аллергикам не выезжать за город в период цветения растений. Родителям также следует внимательно следить за детьми на прогулках, чтобы они не тянули в рот незнакомые цветы.

"Например, смертельно опасный волчник очень симпатично цветет, розовыми цветками. Но букеты из него собирать нельзя, поскольку ядовиты все части этого растения, в том числе и сок, и плоды", — пояснила она в комментарии НСН.

Ядовитым также является борщевик. С ним ведут борьбу во многих регионах страны. В настоящее время стали прокашиваться обочины дорог, так как это растение распространяется там.

Первый этап мероприятий по борьбе с борщевиком стартует в Подмосковье в мае, сообщили в Минсельхозпроде региона. По словам зампреда областного правительства Георгия Филимонова, площадь, на которой растет сорняк, в регионе составляет 40 тысяч гектаров, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Все уже знают про опасность, которую таит в себе борщевик. Но в отношении многих других растений также нужно проявлять бдительность. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Елена Теплакова.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий