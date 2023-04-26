Дачников предостерегли от посадки красивых растений

От посадки некоторых красивых растений стоит воздержаться, поскольку они могут захватить весь участок, считают специалисты из американской компании Beautiful Boundaries, занимающейся ландшафтным дизайном. Составленный ими список растений приводит издание Daily Express.

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Специалисты предостерегли дачников от посадки бамбука: он постоянно растет, пускает новые корни и требует ограничителей в виде бетонных или пластиковых перегородок под землей. Также на участке нежелательна пуэрария дольчатая — бобовое растение, которое вредит другим культурам и способно сломать ветви даже взрослого дерева.

Мяту садоводы также назвали инвазивным растением, которое быстро распространяется по саду. Безопаснее, по их мнению, высадить ее в контейнере.

Не рекомендованы для домашнего сада и глициния, обвивающая ветви других деревьев и ломающая их, покрывающий землю плотным ковром лозный мелкочешуйник, вытесняющие другие виды молочай острый, дербенник иволистный, кампсис укореняющийся и, наконец, бирючина обыкновенная, способная вырасти до девяти метров в высоту.