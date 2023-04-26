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Дачников предостерегли от посадки красивых растений

От посадки некоторых красивых растений стоит воздержаться, поскольку они могут захватить весь участок, считают специалисты из американской компании Beautiful Boundaries, занимающейся ландшафтным дизайном. Составленный ими список растений приводит издание Daily Express.

Дачников предостерегли от посадки красивых растений
© Lenta.ru

Специалисты предостерегли дачников от посадки бамбука: он постоянно растет, пускает новые корни и требует ограничителей в виде бетонных или пластиковых перегородок под землей. Также на участке нежелательна пуэрария дольчатая — бобовое растение, которое вредит другим культурам и способно сломать ветви даже взрослого дерева.

Мяту садоводы также назвали инвазивным растением, которое быстро распространяется по саду. Безопаснее, по их мнению, высадить ее в контейнере.

Не рекомендованы для домашнего сада и глициния, обвивающая ветви других деревьев и ломающая их, покрывающий землю плотным ковром лозный мелкочешуйник, вытесняющие другие виды молочай острый, дербенник иволистный, кампсис укореняющийся и, наконец, бирючина обыкновенная, способная вырасти до девяти метров в высоту.

Ранее психолог, специалист по сну Кэтрин Холл назвала пять подходящих для хорошего сна растений, которые можно посадить в горшки в спальне. По словам Холл, растения в спальне за счет выработки кислорода понижают уровень гормона стресса кортизола в крови и стабилизируют уровень влажности в комнате, что способствует хорошему сну.

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