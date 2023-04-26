Вещи, от которых следует избавиться, чтобы сделать дом безопасным

Дома есть мелочи, которые мы храним, и они действительно могут нанести вред нашему здоровью.

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Дом должен быть не только чистым, но и безопасным, хотя одно другому не мешает. Есть вещи, которые должны нам служить и приносить исключительно пользу, помогая нам в быту. Однако, если вовремя от них не избавиться, их использование может дать обратный эффект. Что это за вещи? Мы расскажем, от чего нужно без сожаления избавляться, чтобы избежать вреда для своего здоровья и здоровья ваших домочадцев.

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Следите за замороженными продуктами

Продукты, которые мы храним в морозильной камере, также должны быть под контролем. Мы не можем оставлять замороженные продукты на долгие годы, так как они могут быть очень опасны для здоровья, поскольку у них также истекает срок годности. Рекомендуем перед тем, как помещать продукт в морозилку, поместить на нее этикетку с указанием даты его заморозки.

Старые или просроченные лекарства

Как и продукты питания, лекарства могут представлять опасность для здоровья, когда их срок годности истек. Особенно мы должны быть осторожными в отношении лекарств, предназначенных для детей и домашних животных.

Треснувшая деревянная посуда

Она представляет одну из самых больших опасностей на кухне. Вы всегда должны обращать внимание на деревянную посуду, которую используете на кухне, и на ее состояние. Деревянная посуда обладает антибактериальными свойствами, однако как только она начинает трескаться или долго находится влажной, эта посуда может стать действительно опасной. В этих трещинах могут поселиться бактерии, а затем они перейдут непосредственно в пищу, которую мы потребляем. Если трещина превышает 2 миллиметра в толщину, вам следует избавиться от этой посуды и кухонных принадлежностей без жалости.

Еда в холодильнике

Тщательно осмотрите холодильник и удалите остатки пищи, которые слишком много дней пролежали в холодильнике. Эти продукты могут вызвать пищевое отравление и даже стать очагом бактерий в вашем холодильнике. Затем помойте полки с мылом и водой или с использованием пищевой соды.

Обновите тряпки и полотенца

Уберите грязные и старые тряпки, так как они могут быть очагом инфекции. То же самое проделайте с полотенцами. Несмотря на то, что вы очень хорошо ухаживаете за текстилем, со временем и стирка, и качество, и мягкость теряют свою ценность. Вот почему, как только они начинают обесцвечиваться, становятся грубее, вам лучше избавиться от них.

Старая детская одежда и игрушки

Когда у нас несколько детей, мы частенько накапливаем игрушки, текстиль, одежду и даже мебель для того, чтобы передавать "следующему поколению". И хотя соблазн воспользоваться некоторыми вещами велик, мы всегда должны следить за тем, чтобы они были в идеальном состоянии. Например, у старых детских кроваток может стать пористой древесина и на ней могут появиться трещины (смотрите выше об их вреде).

Следите за проводкой

Вовремя заменяйте старые провода, следите за розетками и вовремя обращайтесь к электрику. Они могут представлять опасность для вас и ваших близких.

Косметические средства с истекшим сроком годности

С косметическими средствами нужно быть осторожным и всегда проверять срок годности. Косметика и все средства гигиены имеют конечную дату употребления. На обратной стороне, рядом с ингредиентами, у каждого продукта обычно есть небольшой рисунок в виде банки, также известный как символ PAO (период после открытия), где мы можем увидеть, можно ли использовать продукт - 12 или 24 месяца. Такие сроки годности имеют большинство косметических средств.

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