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Как лучше всего сушить одежду в доме с точки зрения науки

В идеале мокрую одежду нужно сушить на улице в тёплый солнечный день. Но сделать так не всегда возможно.

Как лучше всего сушить одежду в доме с точки зрения науки
© Ferra.ru

При сушке белья в помещении нужно учитывать три фактора. Это влажность, поток воздуха, температура.

Молекулы воды, которые попали в волокна ткани, должны испариться и превратиться в водяной пар. И чем суше воздух в помещении, тем быстрее будет сохнуть одежда.

Также более тёплый воздух удерживает больше воды. Поэтому и одежда в этом случае сохнет быстрее. Важно при этом, чтобы был и поток свежего воздуха.

В целом при сушке одежды в помещении нужно выбирать комнату, где было бы тепло, сухо и где была бы хорошая вентиляция.

Есть также различные технологические решения, ускоряющие процесс сушки. Например, сушильные машины с подогревом, сушильные капсулы.

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