Что нельзя делать на дачном участке

Дачный сезон может принести не только отдых, но и штраф, если не знать некоторых правил, рассказала юрист Елена Кудерко.

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Юрист Елена Кудерко в беседе с «Праймом» отметила, что на дачных участках нужно убирать сорняки и сухостой для сохранности плодородного слоя почвы. Нарушитель может получить штраф на сумму до пяти тысяч рублей в зависимости от местности и вида растения.

За свалку с бытовыми отходами на даче придется заплатить 1-2 тысячи рублей, подчеркнула эксперт.

По ее словам, государство контролирует даже дачные туалеты: кабинка должна быть оборудована герметичным баком. Ее следует располагать минимум в 12 метрах от построек. Нарушителя могут оштрафовать на 3-5 тысяч рублей, а строение заставят демонтировать.