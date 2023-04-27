Какие опасности поджидают на участке и как их избежать

Дачный сезон в разгаре – владельцы загородных домов вовсю убирают участки и занимаются первыми посадками либо просто отдыхают на природе.

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Москва 24 вместе с экспертами решила предупредить об опасностях, которые могут поджидать дачников на грядках (и не только), и рассказать, как их избежать.

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Угрозы для здоровья

клещевой энцефалит;

мышиную лихорадку;

столбняк;

глистную инвазию;

ротавирусную инфекцию;

дизентерию. Традиционная работа на грядках далеко не такая безобидная, как считают многие – есть риск подхватить немало заболеваний:

"От многих заболеваний есть профилактическая прививка. Поэтому перед дачным сезоном желательно пройти вакцинацию – это лучший способ защиты. Также важно мыть руки как можно чаще и работать в перчатках", – рассказала Москве 24 врач-терапевт, гастроэнтеролог Севинч Алиева.

Врач отметила, что посадки и уборка участка также связаны с достаточно интенсивными физическими нагрузками. Некоторым они могут быть противопоказаны, отметила Алиева.

В период обострения сердечно-сосудистых заболеваний и проблем с желудочно-кишечным трактом, патологий опорно-двигательного аппарата и варикозного расширения вен тоже не стоит нагружать себя активной работой.

"Пациенты с протрузиями и межпозвоночной грыжей должны быть не менее аккуратны с физнагрузками", – добавила Алиева.

Если же дачника с аллергией укусила пчела, оса или шмель, необходимо оперативно выпить антигистаминное средство и удалить жало.

"Главное – не выдавливайте его, иначе частички останутся там и вызовут еще больший отек. Обработайте место укуса антисептиком и аккуратно удалите жало чистым пинцетом. Если повысилась температура, место укуса вздулось, стало горячим, нужно незамедлительно обратиться к врачу", – сказала Алиева.

Также не стоит приобретать продукты у соседей или в местах несанкционированной торговли. Крайне рискованно покупать там молоко и молочные продукты, мясо, сало, рыбу, колбасные изделия, ягоды и фрукты.

"У таких продавцов нет документов, подтверждающих безопасность продукции, прохождение ветеринарной, санитарной экспертизы. Часто не соблюдаются условия хранения, перевозки", – рассказала терапевт.

По словам Алиевой, употребление продуктов "с рук" чревато отравлением с осложнениями, вплоть до комы. Также есть риск заразиться глистами и другими паразитами, добавила врач.

Опасные лучи

Дачник должен помнить, что долгое нахождение на солнце может вызвать ожог, продолжила Алиева. Если солнечный ожог все-таки получен, первое, что нужно сделать, – уйти в тень, выпить много воды и принять контрастный прохладный душ. Это необходимо, чтобы тело остыло, пояснила Алиева.

"При появлении зуда, аллергической реакции нужно выпить антигистаминное, при головной боли, жжении – обезболивающее. Ни в коем случае нельзя наносить на тело мази, сметану, вазелин, масла. Единственное, что можно использовать, – противоожоговые средства с содержанием пантенола. При таком состоянии также не употребляйте алкоголь, так как он способен вызвать интоксикацию, обезвоживание", – рассказала врач.

При появлении волдырей необходимо приложить марлевую повязку, чтобы предотвратить попадание инфекции, и обратиться к врачу, заключила Алиева.

Непрошеные гости

Еще одна опасность, с которой могут столкнуться дачники, – воры. Поэтому на загородных участках нельзя хранить ценные вещи, предупредил председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин. Также важно убирать вещи, которые могут приглянуться ворам, с видного места на участке. Как правило, это металлолом и строительные материалы, перечислил Гринин.

Мелкие вредители

Другие непрошеные гости, которые могут мешать дачникам, – грызуны и кроты, рассказал Москве 24 биолог, агроном Михаил Воробьев.

"Если крысы и мыши уже пробрались на ваш участок или в загородный дом, уничтожить их можно с помощью яда. Но очень важно раскладывать его в местах, недоступных для домашних животных, так как он для них опасен", – отметил Воробьев.

В качестве профилактической меры подойдет ультразвуковой отпугиватель, который устанавливается дома или на открытом участке. Он также помогает в борьбе с кротами, добавил эксперт.

"Лучше всего использовать промышленный отпугиватель для зернохранилищ. Он стоит дороже, но более эффективен", – отметил биолог.

По словам Воробьева, если с мышами и крысами можно бороться с помощью яда, то кротов уничтожать не стоит.

"Они не едят морковь, луковицы. Это хищники, которые питаются червяками, яйцами насекомых, личинками, в том числе майского жука, который портит жизнь садоводам. Так что, если они все-таки мешают своим присутствием, лучше использовать исключительно отпугиватель", – заключил специалист.

Безопасность питомцев

Многие владельцы загородных домов берут с собой на дачу кошек и собак. В таком случае нужно заранее позаботиться о безопасности питомца: сделать комплексную прививку от вирусов и поставить вакцину от бешенства, рассказала Москве 24 ветеринарный врач Кристина Жукова.

Также перед дачей нужно обработать питомца от блох и клещей, а также собрать для него аптечку. По словам Жуковой, там должен быть антисептик ("Хлорогексидин", "Мирамистин" или перекись водорода), бинт, марля и сорбенты.

Ветврач Ксения Михайлова в беседе с Москвой 24 добавила, что на случай укуса змеи или пчелы желательно взять с собой на дачу противошоковые препараты.

"Может возникнуть сильная аллергическая реакция, когда у животного начинается отек, – здесь нужна оперативная помощь. Поэтому желательно, чтобы такие лекарства стояли в холодильнике", – рассказала специалист.