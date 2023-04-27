$81.63+0.0890.14+0.11

5 вещей в спальне, которые нужно обновлять каждый год

В спальне важно поддерживать порядок и чистоту, чтобы качество сна всегда было хорошим.

5 вещей в спальне, которые нужно обновлять каждый год
© runews24.ru

От некоторых вещей в этой комнате нужно избавляться раз в год и даже чаще, пишет myDecor.

Так, следует менять шторы. Их обычно стирают два раза в год. Если же за окном проезжает множество машин, то на шторах скапливается много пыли и грязи. В таком случае стирку следует проводить раз в 3-4 месяца.

Так получится избавиться от лишней грязи и пыли, кроме того, шторы нужно отпаривать, чтобы убрать вирусы и бактерии.

Менять подушки и одеяла нужно раз в 2-3 года, так как на них оседают частички кожи, пыль и грязь, опасные микробы. Срок службы одеяла составляет 5-10 лет. Стирать постельные принадлежности нужно как минимум дважды в год.

При каждой смене белья необходимо пылесосить матрас, а раз в год проводить его профессиональную чистку.

Ковёр в спальне тоже скапливает грязь и пыль. Его нужно пылесосить хотя бы два раза в неделю, а влажную чистку проводить не реже одного раза в три месяца.

Изголовье кровати тоже накапливает пыль, особенно, если оно выполнено из ткани. Его нужно чистить пылесосом и с помощью специального средства для обивки.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий