5 вещей в спальне, которые нужно обновлять каждый год

В спальне важно поддерживать порядок и чистоту, чтобы качество сна всегда было хорошим.

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От некоторых вещей в этой комнате нужно избавляться раз в год и даже чаще, пишет myDecor.

Так, следует менять шторы. Их обычно стирают два раза в год. Если же за окном проезжает множество машин, то на шторах скапливается много пыли и грязи. В таком случае стирку следует проводить раз в 3-4 месяца.

Так получится избавиться от лишней грязи и пыли, кроме того, шторы нужно отпаривать, чтобы убрать вирусы и бактерии.

Менять подушки и одеяла нужно раз в 2-3 года, так как на них оседают частички кожи, пыль и грязь, опасные микробы. Срок службы одеяла составляет 5-10 лет. Стирать постельные принадлежности нужно как минимум дважды в год.

При каждой смене белья необходимо пылесосить матрас, а раз в год проводить его профессиональную чистку.

Ковёр в спальне тоже скапливает грязь и пыль. Его нужно пылесосить хотя бы два раза в неделю, а влажную чистку проводить не реже одного раза в три месяца.