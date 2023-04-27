Ремонт без слез: 7 главных правил в дизайне интерьера

Они помогут сделать дом уютным и практичным.

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Ремонт — ответственное занятие, подходить к которому нужно очень ответственно. Если вы решили не обращаться к специалистам, и воплотить все задумки самостоятельно, учитывайте главные правила: они позволят вам наслаждаться результатом и не испытать разочарования.

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Не ориентируйтесь на картинки

На красивых фото интерьер может выглядеть идеальным, но изображения показывают лишь «парадную» часть помещения. Невозможно рассмотреть, как устроено отопление, электричество, функционально ли помещение. Планируя ремонт, нужно в первую очередь учитывать именно эти аспекты, чтобы не пришлось тратиться на дорогие «доделки» или менять весь концепт по ходу ремонт.

Продумайте места для хранения

Первый вопрос, который вы должны задать себе во время ремонта: куда будут сложены многочисленные вещи — одежда, обувь, техника, постельные принадлежности, бытовые приборы. Чем меньше всего будет на виду, тем опрятнее и уютнее будет интерьер. Это могут быть гардеробные, подиумы у кроватей, шкафы-купе.

Читайте отзывы

Понравился стол? Приглянулись стулья, холодильник, варочная поверхность? Перед покупкой почитайте отзывы тех, кто уже приобрел эту вещь и пользовался ей некоторое время. Даже самое удачное, на первый взгляд решение, может оказаться весьма не практичным. Изучайте все, что найдете о предмете, чтобы вас не постигло огорчение.

Продумайте освещение

Одной люстры или точечного освещения в каждой комнате недостаточно. Подумайте, где вам нужен уютный, расслабляющий свет. Например, для спальни отлично подойдут бра или торшеры, для глубоких шкафов и систем хранения понадобится свой свет, а кухонные поверхности можно подсветить специальными лентами, чтобы готовить было еще удобнее.

Посчитайте розетки

Руководствуйтесь правилом: чем больше розеток, тем лучше. Они должны быть в каждом помещении. Посчитайте возможные приборы подключения, отведите под каждый розетку и увеличьте это количество в полтора раза.

Продумайте цветовые решения

Монохромный интерьер точно не будет безвкусным, но может быть очень скучным. Посмотрите картинки в сети, остановитесь в отеле или сходите в гости туда, где использованы яркие контрастные решения или акцентные детали.

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