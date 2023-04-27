Почему стоит посадить шнитт лук

Шнитт лук - отличное дополнение к любой диете, так как в нем мало калорий и жира, но при этом он очень ароматный и полезный для здоровья. Кстати, это одно из немногих растений, способных составить конкуренцию пырею.

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Научно известный как Allium schoenoprasum, шнитт лук является близким родственником обычного лука, лука-шалота и порея. Это многолетнее растение, внешне напоминающее сочную траву с полыми трубчатыми листьями, широко распространено в природе во многих регионах Европы, Азии и Северной Америки, а также выращивается в огороде для получения ранней весенней зелени, используется в блюдах французской, китайской и средиземноморской кухни.

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В дополнение к своим кулинарным достоинствам, среди которых более нежный вкус, чем у обычного лука, шнитт-лук привлекает в огород полезных насекомых-опылителей красивыми фиолетовыми цветами, отпугивает вредителей и не боится соперничать с сорными растениями. Высаживать многолетний шнитт-лук можно на проблемных участках и не слишком беспокоиться за его будущее.

Посадка шнитт-лука

Выращивают шнитт-лук весной как из семян, так и делением уже имеющихся кустиков.

Из семян

Семенами шнитт-лук сеют весной, как только почва прогреется. Пройдитесь по грядке культиватором, внесите немного извести (эта зелень любит слабощелочную почву) и комплексных минеральных удобрений, разровняйте почву граблями и высевайте семена в бороздки тонкой строчкой, слегка засыпая сверху почвой. Полейте и поддерживайте влажность почвы до появления всходов, что должно занять около 10-14 дней.

Размножение шнитт-лука делением

Весна – лучшее время для деления шнитт-лука, пока рост еще только начинается. Летом деление не проводят. Если не успели весной, отложите до осени.

Чтобы подготовить растение к делению, срежьте листву на 5 см выше линии почвы, вилами или лопатой аккуратно выкопайте все растение целиком. Старайтесь извлечь как можно больше корневой системы, так как это поможет растению быстрее восстановиться после деления.

На чистом листе картона или пластика острым садовым ножом разрежьте корневой ком на более мелкие части. На каждой секции должны быть здоровые корни и немного листвы.

Теперь, когда у вас есть деленка шнитт-лука, то выкопайте лунку глубиной около 5-7 см и шириной 15-20 см. Поместите корневой ком в ямку и присыпьте почвой так, чтобы верхушка пучка находилась на одном уровне с поверхностью почвы. Полейте и следите за влажностью, пока лук не приживется на новом месте. После укоренения постоянный полив будет не нужен.

Шнитт-лук не требует большого количества удобрений, но вы раз в месяц подкормите его компостным чаем или разведенным настоем из навоза.

Сбор урожая можно проводить, как растения достигнут примерно 12-15 см в высоту. Срежьте листья ножницами, оставив около 5 см роста у основания растения. Не срезайте более трети растения за один раз, так как это может ослабить его.