Названы распространенные во время уборки ошибки

Специалист по клинингу Жаклин Штайн назвала использование чистящих средств после истечения срока годности распространенной ошибкой во время уборки. Этот и другие советы профессиональной уборщицы опубликовало британское издание The Sun.

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Штайн предупредила, что срок годности большинства средств для уборки не превышает 18 месяцев и после этого периода они не способны так же хорошо отмывать пятна и загрязнения. Кроме того, по ее мнению, многие люди неправильно стирают салфетки из микрофибры. Она советует стирать их вручную или в стиральной машине отдельно от других вещей. Так, по ее мнению, волокна лучше сохраняются, и салфетки не расползаются.

Также гуру уборки поделилась опытом, как отмыть хромированные поверхности. Она предлагает сначала применять средство для мытья посуды и лишь после этого использовать полироль для придания блеска.

Еще одно правило генеральной уборки, которое упомянула Штайн, — вымывать пыль из труднодоступных мест. «Убедитесь, что передвигаете мебель, убираете под ней и за ней, потому что пыль распространяется по воздуху и может быть причиной грязи в вашем доме», — посоветовала она. В заключение специалистка по клинингу призвала не использовать для уборки всего дома один и тот же продукт, так как у каждого средства есть собственное назначение.