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Эксперт рассказала, что сажать в огороде в майские праздники

В первых числах мая лучше всего сеять холодостойкие растения, посоветовала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова в эфире радио Sputnik.

Эксперт рассказала, что сажать в огороде в майские праздники
© unsplash.com

"В первых числах мая сеем в открытый грунт самые холодостойкие растения, потому что у нас еще могут быть "черемуховые холода". Сначала высаживаем морковь, горох, редиску, зелень. В теплицу можно высадить томаты, перцы, баклажаны, огурцы", – рассказала Воронова.

По ее словам, в майские праздники предпочтительно засадить весь огород и теплицу, иначе получить урожай вовремя не получится. В длинные выходные необходимо привезти на дачу всю рассаду, после чего начать вскапывать грядки. К концу праздников можно переходить на картофель и лук, добавила Воронова.

Самыми последними нужно сажать бахчевые культуры, так как они не перенесут даже нуля градусов. Это стоит делать ближе к 15 мая. Кроме того, эксперт добавила, что в начале мая необходимо позаботиться о защите плодовых деревьев от вредителей и болезней.

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